Vali Kamçı, Kaymakamlarla bir araya geldi

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, birim amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilileri katıldı.

Kaymakamlar toplantısının açılışında konuşan Vali Kamçı, en önemli görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, bu anlamda vatandaşların istek ve sorunlarını dinlemek için Halk Toplantılarının il ve ilçelerde yapıldığını belirtti.

İl ve ilçelerde asayiş toplantılarının da yapıldığını ifade eden Vali Kamçı, “Kayseri’de asayiş yönünden çok büyük bir sıkıntımız yok. Uyuşturucu ile mücadele konusunda verilen talimatlarla birlikte mücadele iyi bir şekilde devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu konusunda ilimizde çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu mücadelemizin sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.” dedi.

Okullarda alınan tedbirlere de değinen Vali Kamçı, “ İl ve ilçelerde okullarda alınan önlemeler sıkı bir şekilde devam ediyor. İlçelerde alınan tedbirler ve yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Karla mücadele konusunda yetkililerden bilgi alan Vali Kamçı, Kayseri olarak tüm kurumlarımızla kış şartlarına hazır olduklarını ifade etti.

Toplantı, gündeminde yer alan diğer konuların görüşülmesi ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulması ile sona erdi.