Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Kamçı, Kaymakamlarla bir araya geldi

2017 yılının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, ilçelerde genel iş ve işlemlerin yürütülmesi ve kış mevsiminde yaşanılabilecek sıkıntıların görüşülmesi amacıyla İlçe Kaymakamları, Vali Süleyman Kamçı başkanlığında bir araya geldi.

Vali Kamçı, Kaymakamlarla bir araya geldi
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Kamçı, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, birim amirleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilileri katıldı.
Kaymakamlar toplantısının açılışında konuşan Vali Kamçı, en önemli görevlerinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu ifade ederek, bu anlamda vatandaşların istek ve sorunlarını dinlemek için Halk Toplantılarının il ve ilçelerde yapıldığını belirtti.
İl ve ilçelerde asayiş toplantılarının da yapıldığını ifade eden Vali Kamçı, “Kayseri’de asayiş yönünden çok büyük bir sıkıntımız yok. Uyuşturucu ile mücadele konusunda verilen talimatlarla birlikte mücadele iyi bir şekilde devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğü uyuşturucu konusunda ilimizde çok güzel çalışmalar yapıyor. Bu mücadelemizin sonuçlandığı anlamına gelmiyor. Uyuşturucu ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.” dedi.
Okullarda alınan tedbirlere de değinen Vali Kamçı, “ İl ve ilçelerde okullarda alınan önlemeler sıkı bir şekilde devam ediyor. İlçelerde alınan tedbirler ve yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Karla mücadele konusunda yetkililerden bilgi alan Vali Kamçı, Kayseri olarak tüm kurumlarımızla kış şartlarına hazır olduklarını ifade etti.
Toplantı, gündeminde yer alan diğer konuların görüşülmesi ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulması ile sona erdi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.