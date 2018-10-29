Vali Kamçı: “Kayseri’de Zor Süreçte Güzel Görev Yaptık”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’ de yayımlanan atama kararına göre mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri’de güzel bir Valilik dönemi geçirdiğini söyleyerek, “Bu memlekette 20 yıldır Valilik yapan birisiyim. Dolayısıyla en uzun süre Valilik yapan birisiyim. Biliyorsunuz, Valilik bir memuriyettir. O nedenle memur olarak bir yere atanırsınız, başka bir yere atanırsınız bu normal bir prosedürdür. Bize bu zamanda kadar görev veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese minnettarım. Güzel bir Valilik dönemi geçirdik. Belirli bir yaştan sonrada her şeyin bir sonu var. Bizde sonlara yaklaşmış durumdayız. Kayseri’de zor süreçte güzel görev yaptığımızı düşünüyorum. Kayseri’yi ve Kayserilileri seviyoruz. Kayseri’de uyum içerisinde çalıştığımızı düşünüyorum. Buradan 10-15 gün içerisinde ayrılıp yeni hayatımıza başlamış olacağız. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

