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Vali Kamçı, “Kayserili hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutlarım”

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. 

Vali Kamçı, “Kayserili hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutlarım”

Bayramların dayanışma ve barış ruhunu egemen kılan günler olduğunu belirten Kamçı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bayramlar her türlü toplumsal ve kutsal değerin yeniden yeşertilmesi ve hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıyan müstesna günlerdir. Gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bu kutsal günlerin sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermemiz gerekmektedir. 

Unutulmamalıdır ki bizler çok önemli bir coğrafyada yaşayan ve geçmişinden gururla bahsedilen köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir milletiz. Bu itibarla geçmişimizin bu büyük potansiyelini yarınlara taşıma adına önemli misyonu bir araya getiren bayramların huzur ve coşku içerisinde geçmesi yegâne temennimizdir. 

Bu inançla; vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur içinde geçirebilmeleri adına tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca gerekli her türlü tedbirin alındığını ifade etmek isterim. 

Bayram tatilinin huzurlu bir şekilde yaşanması için görevi başında olan tüm güvenlik güçlerimize, sağlık personelimize, zabıta, itfaiye ve diğer tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kayserili hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutlar, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini, sağlık içinde nice bayramlara kavuşmalarını temenni eder, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.” 
 

İHA

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