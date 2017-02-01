Vali Kamçı Kayserispor yönetimini kabul etti Vali Süleyman Kamçı,Kayserispor’un olağanüstü kongresinde, başkanlığa seçilen Dr. Erol Bedir ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Vali Kamçı kabulde, Erol Bedir başkanlığında oluşan yeni yönetim kurulunu tebrik ederek, kente ve Kayserispor’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Kamçı, şehrin Süper Lig’de takımının bulunmasının önemine vurgu yaparak, Kayserispor’unbu sene de ligde önemli başarılara imza atacağına inandığını belirtti.

Kayseri’nin sanayi ve ticarette marka olan bir kent olduğunu ve bu başarının sportif anlamda da gerçekleşmesinin gerektiğini belirten Vali Kamçı, “Kayserispor’un başarısını devam ettirmesi son derece önemli. Geçtiğimiz hafta ligde alınan sonuç tüm Kayserilileri ve bizleri mutlu etti. Kayserispor’abundan sonraki haftalarda oynayacağı maçlarda başarılar diliyorum.” dedi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bedir ise, Vali Kamçı’ya kabulünden ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Kayserili hemşerilerim ve Yönetim Kurulu olarak bizler el ele verip Kayserispor’u önemli yerlere getirmeye gayret göstereceğiz.” diye konuştu.