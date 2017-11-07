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Vali Kamçı kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yoğun olarak sürdürdüğü kurum ziyaretlerine devam ediyor. 

Vali Kamçı kurum ziyaretlerini sürdürüyor
Vali Kamçı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım Kredi ve Kooperatifleri Bölge Birliği ve Serbest Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerine ilk olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret ederek başlayan Vali Kamçı, İl Müdürü Özkan Kayacan’dan kurumun çalışmaları ve yapımına yeni başlanan hizmet binası hakkında bilgi aldı.
Vali Kamçı daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu veTarım Kredi ve Kooperatifleri Bölge Birliği Bölge Müdürü Caner Çelebi’yi ziyaret etti. Bu kurumların yetki ve sorumluluk alanına giren görevleri hakkında bilgi alan Vali Kamçı, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Kurum ziyaretleri kapsamında son olarak Serbest Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Kamçı, burada Melikgazi Belediye Başkanı ve Serbest Bölge Kayseri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç ve başkan yardımcıları tarafından karşılandı.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Serbest Bölge Kayseri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Büyükkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi.
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