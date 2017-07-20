Vali Kamçı Sarız’da muhtarlarla buluştu



Sarız ilçesi ziyareti kapsamında Vali Kamçı, ilk olarak Sarız Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Vekili Ömer Şahin, Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşılanan Vali Kamçı, kaymakamlıkta ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Vekili Ömer Şahin’den detaylı bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında Sarız Belediyesi’ni de ziyaret eden Vali Kamçı, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’ndan Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında brifing aldı.

Daha sonra Sarız ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmaların mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek süratle çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.

Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Sarız’da düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Vekili Ömer Şahin, Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

İHA





