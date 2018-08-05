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Vali Kamçı Şehitlerin Mevlidine Katıldı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya için okutulan Mevlid-i Şerif’e katıldı.

Vali Kamçı Şehitlerin Mevlidine Katıldı

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları Mahallesindeki baba ocağında okutulan mevlide Vali Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 1. Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile şehidimizin yakınları katıldı.

Vali Kamçı, Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve aileye başlığı dileyerek, “Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah böyle acıları milletimize bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Bedirhan Mustafa Karakaya, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu. 

İHA

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