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Vali Kamçı, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Vali Süleyman Kamçı kurum ziyaretleri kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü ziyaret etti. 

Vali Kamçı, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti
Vali Süleyman Kamçı'yı İl Müdürlüğü bahçesinde, İl Müdürü Özkan Kayacan, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı. Karşılamanın ardından İl Müdürü Özkan Kayacan makamında Vali Kamçı'ya kurumla ilgili sunum yaparak bilgilendirmede bulundu. Kayacan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında vali Kamçı'ya bilgi verdi.

Vali Süleyman Kamçı, "Tarımla ilgili ülkemize örnek olabilecek çalışmalarınızı memnuniyetle öğrendim. Başarılı çalışmalarından dolayı başta İl Müdürü ve çalışanları olmak üzere bütün personeli kutluyorum." diye konuştu.
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