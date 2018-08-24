Vali Kamçı trafik denetimine katıldı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile birlikte, Sivas yolunda yapılan trafik denetimine katıldı.



Burada trafikteki vatandaşlar ile sohbet eden Vali Kamçı, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Kırmızı Düdük’ Projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük dağıttı. Şoförlere de karanfil vererek, baklava ikramında bulunan Kamçı, uyarılarda bulundu.



Ardından açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri’de bayram boyunca bin 500 polis ve jandarmanın trafik güvenliğini sağlayacağını söyledi. Kamçı, şunları kaydetti: “Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de güvenlik tedbirlerinin azami şekilde artırmış durumdayız. Maalesef yurdumuzda yılda 7 bin civarında ölümlü trafik kazası oluyor. Rakam çok fazla, bunun azaltılması lazım. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere bunun azaltılmasıyla alakalı çok yoğun çalışmalar yapıyor. Bayramlarda da yoğun bir trafik olduğu için aynı şekilde devam ediyor. Trafik kazasının hiç olmaması lazım ama bayramlardaki trafik kazaları normal günlerdeki ölümlü trafik kazalarının çok üzerinde bir kaza olmuyor. İnsanlarımızı gözü hep bayramlarda olduğu için fazla görülüyor. 2 gün içerisinde sayı 50’ye yaklaştı. Bunun azaltılması lazım. Alınan trafik önlemlerinin amacı sadece bayramlarda değil, tüm günlerde bu önlemler artırılarak devam ediyor. Amacımız trafik kazalarını azaltmaktır. Bu bayramda İçişleri Bakanlığımız kırmızı düdük uygulaması başlatarak çocuklara değişiklik olsun diye düdük veriyor. Ebeveynleri ikaz etme anlamında onlara bu görevi yüklemiş olduk. Vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Temennimiz trafik kazasının hiç olmamasıdır. Kayseri’de de en üst noktada trafik önlemlerini almış durumdayız. 66 polis trafik timimiz, 23 jandarma trafik timimiz, bin 100 polisimiz, 46 jandarma ekibimiz ile yani bin 500 jandarma ve polisimiz ile birlikte trafik güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. En üst noktada trafik önlemlerini almış durumdayız. İlimizde bir eksikliğimiz yok. Temennimiz bayram süresi boyunca hiçbir şekilde trafik kazası olmamasıdır. Bu konuda trafik kurallarına tam olarak uyarsak trafik kazalarının yüzde 50 azalacağına inanıyorum. Trafik kazalarının yüzde 95’i sürücü hatalarından meydana gelmektedir. Bu anlamda uykusuz yola devam etmemek lazım. Araçların bakım ve onarımları tam olarak giderildikten sonra yola devam etmek lazım.”

