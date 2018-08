Vali Kamçı, "Ülkemiz büyük ihanetlerden ve zor günlerden geçiyor"

Kayseri Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ödül törenine Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve çok sayıda iş adamı katıldı.



Törende konuşan Vali Kamçı, "Kayseri ekonomisi denildiğinde akla ilk gelen sektörlerden olan ticaretin gelişiminin daha iyi yerlere kavuşması ve üyelerin talep ve beklentilerini karşılayan ticaret odasıdır. Ülkemiz büyük ihanetlerden ve zor günlerden geçmektedir. Bu konuda Allah’ın izniyle en kısa zamanda bu badirelerin hepsini atlatmayı bileceğiz ama sizlerin ve vatandaşlarımızın bu konuda paniğe kapılmadan sakin olarak işlerine devam etmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Ülkemizin gerek iç gerekse dış güçlerle mücadelesinde ekonomimizin sağlam temeller üzerine oturtulması yenilikçi ve katma değeri yüksek ürün ve malların gerçek değerlerin ve zamanında alıcılarla buluşturulması büyük bir önem taşımaktadır. Bu anlamda ticaret borsaları piyasada yer alan ürünlerin satıcıları ile o ürünleri almak isteyen vatandaşları buluşturma noktasında piyasayı kontrol ederek aslında ticari hayatı kolaylaştıran ve günümüzde ayakta kalabilmemizi sağlayan önemli kuruluşlardır" ifadesinde bulundu.



AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Bugünlerde özellikle ekonomi üzerinde Türkiye Siyasi tarihinde yalnızca ekonomik gerekçelerle değil, uluslararası siyasi gerekçelerle başlatılan bir akım var. Bu sektör bir paradoksu yönetmek durumundadır. Türkiye’de ki vatandaş için daima pahalı, üretici için daima ucuz olan aynı kalemi yönetmek durumundadır. Et fiyatlarının çok ucuz olmasının ayrı bir sorunu var, çok pahalı olmasının da ayrı bir sorunları vardır. O yüzden sektör politikacılar tarafından gerek üretimini desteklenmesi gerekse vatandaşımızın desteklenmesi adına o ince yoldan o ince çizgiden gitmek durumundadır" ifadesinde bulundu. Yıldız, "Türkiye güçlü bir ülkedir. Döviz üzerinden yapılmaya çalışılan politik oyunlarla, seçimlerle, demokratik yollarla yapılamayan işlemlerin anti demokratik yollara başvurularak yapılma gayretinin adıdır. Bunların çok az bir kısmı ekonomik gerekçeler olabilir. Daha büyük bir kısmı ise ekonomi ile alakası olmayan gerekçeler tarafından yapılmaktadır. Bizler her zamankinden daha fazla bir bütün olarak birliğimize ve beraberliğimize ve bölünmez bütünlüğümüze herkes bulunduğu konuma ithafen katkı koymaya devam edecektir. Bizim bölünmemizi isteyenlerin en fazla sevineceği nokta bunun aksine davranma olacaktır. Her birimiz birbirimize omuz verecek ve bizi zorluk oluşturmaya çalışanların çaba ve gayretlerini boşa çıkaracağız. Siyasi istikrarımızı partilerin ötesinde sağlam tutup sektörlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, "Gıda, tarım ve hayvancılık sadece ülkemiz için değil tüm dünya ülkeleri için gerçekten de stratejik bir konum halindedir. O halde hep birlikte el birliğiyle bu sektörü daha ileriye götürmek için çalışacağız. Daha fazla üreteceğiz ve daha fazla satış yapacağız. Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Daha güçlü olmak için her alandan daha fazla gayret göstermeliyiz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bir Tarım Bakanlığı gibi çalışarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık ve yapmaya da gayret ediyoruz. Bizim ilk yaptığımız tarıma can suyu projesiydi. 56 tane tarım makinasını aldık.

Ziraat Odasının vasıtası ile ilçelerimize dağıttık.205 tane soğuk süt tankını aldık süt ile ilgilenen halkımıza dağıttık" ifadesinde bulundu.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de "Kayseri Ticaret Borsası doğru bir vizyonla beraber bugün burada tutar bazında en çok işlem gören işler yaptıran ilk 10 üyeyi ödüllendiriyor" diyerek şunları söyledi:

"Başarılı girişimcilerimizi her zaman takdir edeceğiz ki onlar da bizlerden moral bulsunlar. Daha iyisini yapmak için kendilerini teşvik edelim. İkinci olarak da tarım ve hayvancılıkta ki potansiyelimizin farkına varalım. Bu alanda bunlara çok ihtiyacımız var. Zira tarım ve hayvancılık başka sektörlere benzemez. Her şey yolunda giderken herkesin karnı doyarken tarım ve hayvancılığın önemi göz ardı edilir. Değeri de ancak yokluğunda anlaşılır. Bugün tedbir almazsak şimdi ucuz diye ithal almaya kalkarsak boğazımızda dışarıya bağımlı bir hale geliriz. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık asla göz ardı etmememiz gereken ve ihmali kaldırmayan bir alandır. Dünya’da orta sınıf büyük bir hızla büyüyor. Orta sınıf tüketime daha çok para harcıyor. Her yıl iki Türkiye büyüklüğünde nüfus orta sınıfa ekleniyor. Çevre coğrafyamızda 2 milyarlık bir nüfus var. Bu 2 milyarlık nüfus yaklaşık olarak 500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünü ithal ediyor. Tarım ve hayvancılıkta ki fiyat artışı gene bir fiyat artışının üzerindedir. Bu yüzden tarım ve hayvancılık her zaman kazanır. Zaman zaman sıkıntılarımız olabilir. Ancak önemini hiçbir zaman kaybetmeyecek bir iş yapıyorsunuz. Çünkü yaşadıkça tüketmek zorundayız. Bütün dünyayı da doyurmak bizim elimizdedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Ticaret Borsalarımız ile beraber tarım ve hayvancılığı daha da geliştirecek projeler çalışmalar yapıyoruz."



Kayseri Ticaret Borsası'nı daha üst seviyelere çıkarabilmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise şunları söyledi:2018 yılı Nisan ayında başlamış olduğumuz bu yolculukta büyük bir mesafe kat ettik. Kayseri Ticaret Borsamızı daha iyi yerlere getirmek için mücadele ediyoruz. 2018 yılı itibariyle Kayseri Ticaret Borsası olarak vizyonumuz 2023 hedefleri doğrultusunda ilk borsalar arasında girmektir. Bu vizyona ulaşabilmemiz için yönetime geldiğimiz günden bugüne kadar bir çok seminer verdik. Gelecek projelerimizin arasında ise Kayseri Ticaret Borsamızın A plus seviyesine çıkarmak, canlı hayvan pazarı kurban ticaret merkezi, borsanın faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek ve lisanslı depoculuk hizmetleri gibi faaliyetlerimiz çalışmalarımızın arasındadır."



Konuşmaların ardından en çok işlem gören işler yaptıran ilk 10 üyeye ödülleri verildi.