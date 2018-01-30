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Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu

Vali Süleyman Kamçı, 2018 yılının ilk Halk Toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek; onların sorun ve taleplerini dinledi. 

Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantısı Vali Süleyman Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirildi. 
Toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra, ilçe kaymakamları,ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Toplantı öncesinde bir konuşma yapan Vali Kamçı; önceden belirlenen günlerde Valilikçe ‘Halk Günü’ adı altında toplantılar yapmaya 2018 yılında da devam edeceklerini belirterek, bu toplantıların amacının vatandaşın istek ve taleplerinin birinci elden dinlenilmesi, sorunların çözüme ulaştırılması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve taleplerin yerine getirilmesi olduğunu ifade etti.
Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.
İHA
 
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