Vali Kamçı Veda Mesajı Yayınladı

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan ve Cuma günü kentten ayrılacak olan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, veda mesajı yayımladı.



Vali Kamçı mesajında, şunları söyledi:

“Meslek hayatımın en güzel yaklaşık 2,5 yılını geçirmiş olduğum Kayseri Valiliği görevimden 27.10.2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı gereği 16.11.2018 tarihinde ayrılıyorum. Kayseri’de geçirmiş olduğum 2,5 yıl boyunca acı, tatlı pek çok hatıra biriktirdim. Göreve başladığım ilk günden itibaren Kayserililerin sıcak, içten ve samimi duygularını hep en derinden hissettim. Bu durum benim ömrüm boyunca hafızamdan silemeyeceğim güzellikler arasında yerini alacaktır. Kayseri Valiliği görevim süresince hak ve adalet duyguları içinde, halkın her kesimine aynı hizmeti verme gayreti içerisinde oldum. Çalışma arkadaşlarımla birlikte, mesai kavramı gözetmeksizin, gece-gündüz, hafta sonu ya da tatil günü demeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Medeniyetleri buluşturan, farklı kültürlerin ve renklerin harmanlandığı Kayseri ve Kayserililerin bizim gönlümüzde ki yeri her zaman ayrı kalacaktır. 2016 yılında atandığım Kayseri’de iki yılı aşan bir süre çalışma fırsatı buldum. Göreve başlayışımın ilk günlerde karşı karşıya kaldığımız 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi meydanları doldurarak, demokrasisine sahip çıkan Kayserili hemşerilerime bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. O gece; vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin bağımsızlığına, demokrasimize ve aydınlık geleceğimize yönelik olarak, ihanet içerisinde bulunan hainlerin, kalleşçe ve kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunmasıyla şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçirilmeye çalışılmıştır. Ancak o gece, Aziz milletimiz; kendi silahını yine kendi milletine doğrultan ihanet içerisindeki bu hainlere karşı göğsünü siper ederek, tankların önüne çıkarak, ardında şanlı tarihine yakışır yeni kahramanlık destanları yazdırmak suretiyle onurlu bir direniş göstermiş ve tarihimize kara bir leke olarak geçirilmek istenilen bu geceyi dünyadaki tüm mazlum milletlere öncü olacak, rehber olacak, ışık tutacak bir kahramanlık destanı, şanlı bir direniş, demokrasiye ve milli birliğe sahip çıkma gecesine çevirmeyi başarmıştır. Şehrin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik bir başarının elde edilebilmesi için, şehrin bütün dinamikleriyle uyum içerisinde çalışmanın gereğine inanmış bir idareci olarak, Kayseri’nin geleceğine yön verecek, ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına, gelişmesine katkı sağlayacak projeler ürettik. Bu projelerimizi, değerli Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin, siyasi partilerimizin, kamu görevlilerimizin, meslek ve sivil toplum kuruluşlarımızın, işadamlarımızın, basın-yayın kuruluşlarımızın ve halkımızın desteği ile hayata geçirmenin gayreti ve çabası içinde olduk. Bütün bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken desteklerini her zaman hissettiğim, Vali olarak hizmet etme imkânını veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine ve tüm Devlet büyüklerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Ayrıca milletvekillerimize, siyasi partilerimizin temsilcilerine, meslek ve sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticilerine, işadamlarımıza, kamu görevlilerimize, hayırseverlerimize, basın mensuplarımıza ve saygıdeğer Kayseri halkına şahsıma gösterdikleri teveccüh ve destek için teşekkür ederim. Güzel vatanımızın ve Anadolu’nun “Parlayan Yıldızı” Kayseri’de, görev yapmanın mutluluğunu, sevincini ve gururunu ailemle birlikte her zaman şerefle taşıyacağım. Kayseri’yi ve Kayserilileri hiçbir zaman unutmayacağım. Yine her zaman Kayserililerin hizmetinde olacağım. Bu duygularla, tüm Kayserili hemşerilerime arz-ı veda ederken, herkesten hakkını helal etmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”