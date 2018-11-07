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Vali Kamçı Veda Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vali Süleyman Kamçı veda ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Kamçı Veda Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vali Süleyman Kamçı, veda ziyaretleri kapsamında başkanlığını yaptığı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti Toplantısı’na katılarak yönetim kurulu üyeleri ile vedalaştı.
Vali Kamçı ayrıca Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kerim Güney, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İhsan Sabuncuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun ve İdare Mahkemesi Başkanı Hamit Görür’e de veda ziyaretinde bulundu.
 

İHA

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