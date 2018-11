Vali Kamçı: "Yüz akıyla ayrılmak nasip oldu"

Veda ziyaretleri kapsamında Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret eden Vali Kamçı, Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Vali Kamçı'ya kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Altınkaya; "Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya; “Valimiz 2016 yılından bu yana Kayseri’de görev yapıyor. Valimiz göreve başladıktan yaklaşık 1 ay sonra hepimizin bildiği gibi Türkiye darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O girişimden kısa bir süre sonra TBMM kararıyla OHAL ilan edildi. 2 buçuk yıllık valilik döneminin neredeyse 2 yıllık süresi OHAL valisi olarak geçti. Bu geçen süre içerisinde valimiz eksik olmasın bizimle hep yakın çalıştı. Gerektiği zaman kamuoyunu bilgilendirme adına açıklama yapması gerekiyorsa açıklamasını yaptı. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına mesai arkadaşlarını kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi noktasında önlerini açtı, her zaman yardımcı oldu. Bu manada il müdürleri, diğer müdürler ve bürokratlar televizyon ve gazetelerin sorularını cevaplandırma noktasında valimiz her zaman yardımcı oldu. Kendisine Kayseri’ye yaptığı hizmetlerden dolayı basın camiası adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



"Basın mensupları ile uyum içerisinde çalıştık"

Vali Süleyman Kamçı ise, göreve geldiği günden bu yana geçen 2 buçuk yıllık süre içerisinde kentte görev yapan basın mensuplarıyla uyum içerisinde çalıştıklarını ve bir problem yaşamadıklarını kaydederek, “Yaklaşık 2 buçuk yıllık Kayseri sürecinde bulunduk. Burada görev yaptığımız süre içerisinde değerli basın mensuplarından her zaman destek aldım. Basın mensuplarından bu 2 buçuk yıllık süre içerisinde bizi üzecek herhangi bir olay meydana gelmedi. Tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Baktığınız zaman Çanakkale, Gaziantep, Malatya valiliklerime baktığınız zaman da hiçbir basın mensubuyla problem yaşamadım. Bu tabi basın mensuplarının kendisiyle de kaynaklanıyordu, bizden de kaynaklanıyordu. Dolayısıyla iyi bir uyum içerisinde çalıştık, burada da uyum içerisinde çalıştığımızı düşünüyorum" dedi.



"Yüz akıyla ayrılmak nasip oldu"

Valilik yaptığı 21 buçuk yılda yüz karartacak bir olayla karşılaşmadıklarını ve yüz aklıyla ayrılmanın kendisine nasip olduğunu vurgulayan Vali Kamçı; "Devlet memurluğunun sonu belli. Emekliliğime 2 buçuk yıl vardı. Nasip olursa 16’sı itibariyle emekli olacağım. Trabzon’un Akçaabat ilçesinde köyde doğmuş biri olarak 21 buçuk yıl valilik yaptım. Bunun 19 yılı aktif valilikle geçti. Dolayısıyla bizi bu görevlere layık gören devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye’nin en kıdemli valilerinden birisiyim. Şükrediyorum, yüz akıyla buradan ayrılmak bize nasip oldu. Valilik dönemimizde yüzümüzü karartacak herhangi bir olayla karşılaşmadık. Allah tüm komu görevlilerine bunu nasip etsin, onur verici bir şey" diye konuştu.



"Kayseri benim için önemli bir yer"

Kayseri'nin kendisi için önemli bir yer olduğunu dile getiren Kamçı; "Cumhurbaşkanını temsil eden bir makama vatandaşın ilgi ve sevgisi hala devam ediyor. Bu anlamda Kayserili hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kayseri, benim için önemli bir yer, güzel bir il. Kayseri’nin insanı temiz insanlar. Bu anlamda Kayseri’den çok memnun olarak ayrılıyorum. Benim Kayserililere hakkım geçmişse helal ediyorum, sizlerin de helal etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.



"15 Temmuz sürecinde çok şükür hata yapmadık"

Gazetecilerin meslek hayatında unutamadığı olayı sorması üzerine Vali Kamçı; 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutamadığı anlardan olduğunu söyledi. Olağanüstü dönemde yanlış karar almadıklarını, olayı öğrendikten sonra ne yapılması gerekiyorsa ekibiyle birlikte yapmaya çalıştıklarını ifade eden Vali Kamçı; "15 Temmuz unutamadığımız anlardan birisiydi. Meslek hayatımızda olağanüstü bir dönemden geçtik. O dönem içerisinde aldığımız kararlardan geriye döndüğümüzde çok şükür yanlış bir karar almadık. Olayı öğrendikten sonra ne yapılması gerekiyorsa ekibimizle birlikte yapmaya çalıştık. Çok şükür orada hata yapmadık diyebilirim. Almamız gereken önlemler zamanında alındı. O süreç sonrasında yaklaşık 2 aylık zor bir süreç daha oldu. Ama aksaklık yaratmadan hallettik. Olağanüstü Hal döneminde Kayseri’de OHAL yetkisini kullanarak hiçbir yetkimizi kullanmadık. Vatandaş istiyorsa sokağa çıktı, yürüyüş yatı, basın açıklaması yaptı. Hiç kimseye engel olunmadı. Devlet büyüklerimizin; ‘Bu devlete karşı alınmış olağanüstü haldir, vatandaşa karşı değildir’ gibi sözler söylüyorlardı. Çok doğruydu. Çünkü Kayseri’de hiçbir vatandaşımıza olağanüstü hal uygulaması uygulamadık. Kayseri üzerine düşeni, tek yumruk olmayı başarmıştır. Bizim tavrımız vatandaşların hal ve hareketlerine karşı planlanıyor. Vatandaşımız olağanüstü hal uygulatacak bir ortam yaratmadı. Dolayısıyla bunda vatandaşımızın da büyük katkısı var. Devletine, milletine olan sadakati ve bağlılığı, kurallara uyulmasının da büyük etkisi olmuştur" dedi.



"Nasip olursa Çanakkale Belediye Başkanlığına aday olma niyetimiz var"

Öte yandan emekli olduktan sonra Çanakkale Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunacağını da sözlerine ekleyen Vali Kamçı konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Nasip olursa, uygun görürlerse öyle bir niyetimiz var. Başvuruyu emekli olduktan sonra yapacağız. Allah nasip ederse öyle bir deneyimimiz olacak."

Ziyaretin sonunda KGC Başkanı Veli Altınkaya, Vali Süleyman Kamçı'ya plaket takdim etti.