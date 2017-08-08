Vali Kamçı’dan adliye ve baroya ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun atama gereği Kayseri Başsavcısı Orhan Usta'nın yerine atanan İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın görevine başladı. Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi. Başsavcı Akın ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Kamçı’ya teşekkürlerini sundu. Vali Kamçı ve Başsavcı Akın bir süre Başsavcılık makamında sohbet ettiler.

Vali Kamçı, başsavcılık ziyaretinden sonra Kayseri Baro Başkanı Avukat Cavit Dursun’u makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cavit Dursun, yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Kamçı’ya bilgi verdi. Vali Kamçı’da, Kayseri Barosu’nun adli hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli katkılar sunduğunu dile getirerek, adaletin hukuk kuralları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yedi gün yirmi dört saat hizmet veren baro üyelerine çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.