Vali Kamçı’dan İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Vali Kamçı’yı İl Jandarma Komutanlığı ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve rütbeli personel karşıladı.İl Jandarma Komutanlığı tören mangasını selamlayan Vali Kamçı, şeref defterini imzaladıktan sonra Albay Bekmez’i makamında ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Bekmez, Vali Kamçı’ya ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili kendisine genel brifing verdi. Vali Kamçı’da, yeni görevinin Albay Bekmez’e hayırlı olmasını dileyerek, bundan sonra ilimizde yapacağı çalışmalarda başarılar diledi.

Vali Kamçı bir süre Albay Bekmez ile makamda görüştükten sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrıldı.