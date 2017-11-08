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Vali Kamçı’dan Kızılay’a ziyaret

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında Türk Kızılay’ı Kayseri Şube Başkanlığını, Kızılay Hastanesini ve Kızılay Kan Bağış Merkezini ziyaret etti.

Vali Kamçı’dan Kızılay’a ziyaret
Kızılay Kayseri Şube Başkanlığına gelişinde Vali Kamçı’yı, Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve başkan yardımcıları karşıladı.
Kızılay’ın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Kamçı, “Türk Kızılay’ı çok köklü bir kurum. Geçmişten beri tüm dünyada önemli hizmetlere imza atıyor. Dünyadaki yoksulların ve mazlumların her zaman yanında olmaya çalışıyor.” dedi.
Vali Kamçı, Kızılay Kayseri Şubesini ziyaretinin ardından Kızılay Hastanesine geçerek hastane yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı ve hastaneyi gezerek servislerde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Hastane ziyaretinin ardından Kızılay Kan Merkezine geçen Vali Kamçı’yı Kan Merkezine gelişinde Kızılay İç Anadolu Bölge Müdürü Adem Tatar ve yetkililer karşıladı.
Kayseri’nin Bölge Müdürlüğü olarak 6 ile daha hizmet verdiğinin altını çizen Vali Kamçı, bu anlamada kan ihtiyacının fazlasıyla karşılanması dolayısıyla çalışanları tebrik etti.
Kan Merkezinde kan veren vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Kamçı, Kayseri’nin kan verme konusunda duyarlı davrandığını ifade etti.
Kızılay İç Anadolu Bölge Müdürü Adem Tatar’da bölge olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Kızılay’ın çalışmalarında desteklerini esirgemeyen Vali Kamçı’ya teşekkür etti.

İHA

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