Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Kamçı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü nedeniyle yayımladığı açıklamada; "Milletimizin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşı'nı nihayete erdiren 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi. 

Vali Kamçı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Vali Kamçı mesajında; "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, 26 Ağustos 1922’de verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta 'Başkomutanlık Meydan Muharebesi”nin kazanılmasıyla sonuçlanmıştır. Milletin bağımsızlığı ve vatanı uğrunda, birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı bu büyük destan, aynı zamanda, milletin bağımsızlığına inancının, ülkesine bağlılığının, özgür ve güçlü yaşama konusundaki kararlılığının asla yıkılamayacak güçte olduğunun da en önemli göstergesi olmuştur. Vatanımıza göz dikenlere milletimizin 30 Ağustos günü tarihte eşi görülmemiş bir şekilde karşılık vermesiyle topraklarımız ve yüce Türk Milleti üzerinde sinsi planlar kurgulayanlar hedeflerine ulaşamamıştır. Kurtuluş Savaşımızın zor koşullarında, milletimizin kahramanlığı, askerimizin cesareti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik yetenekleriyle milletimiz zafere ulaşmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. 
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSüleyman Kamçı30 Ağustos Zafer BayramıVALİ KAMÇI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.