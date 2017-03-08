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Vali kamçı’nın eşi sergi açılışına katıldı

Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, "08 Mart Dünya Kadınlar Günü" münasebetiyle, Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün sanatsal faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren kadın ressamlar tarafından hazırlanan "Yağlıboya Resim Sergisi" nin açılışına katıldı.

Vali kamçı’nın eşi sergi açılışına katıldı
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergiye Hanımefendi Ayşe Kamçı, Vali Yardımcısı Baha Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş katıldı.
Program kapsamında ilk olarak sergi açılışını gerçekleştiren Hanımefendi Ayşe Kamçı ve protokol üyeleri, sergiyi gezerek fotoğraflar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Hanımefendi Ayşe Kamçı, resimleri yapan kadınlarla tek tek sohbet ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Kadınların hayatın her kesiminde yer almasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ayşe Kamçı, serginin açılmasında emeği geçen herkesi tebrik etti ve tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nü kutladı.
Sergi açılışında konuşan İl Müdürü İsmet Taymuş ise kültür sanat faaliyetleri kapsamında yılın on iki ayı karakalem ve yağlıboya resim yapma kursu verdiklerini ifade ederek, tüm anne ve anne adaylarının “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutladı.
Kayseri İl Kültür Müdürlüğü binasında açılan sergi 8-12 tarihleri arasında misafirlerini ağılayacak.
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