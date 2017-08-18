Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Kamçı’nın ziyaretleri sürüyor

Vali Süleyman Kamçı, kurum ziyaretleri kapsamında Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini (KESOB) ve Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Vali Kamçı’nın ziyaretleri sürüyor
Ziyaretler kapsamında ilk olarak KESOB’u ziyaret eden Vali Kamçı’yı, KESOB’a gelişin de Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Alan ve oda başkanları karşıladı.
Esnaf ve Sanatkârlar olarak Sayın Vali Kamçı’yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Alan, Odalar Birliği olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Vali Kamçı’da sanayi ve ticaret şehri olan Kayseri’de esnaf ve sanatkârların önemine değinerek, Ahiliğin Ocağı olan bu teşkilatın, esnaflarımıza Ahilik Kültürü ve geleneği ile daha güzel hizmetler vereceğine inandığını belirtti.
Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ziyaretinin ardından Kayseri Ticaret Borsasını ziyaret eden Vali Kamçı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kayseri Ticaret Borsasına gelişinde Vali Kamçı’yı, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri karşıladı.
Vali Kamçı’ya Kayseri Ticaret Borsasının faaliyetleri ve ileriye dönük çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Ünlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Kamçı’da, ilin önemli dinamiklerinden biri olan Ticaret Borsası’nın ilimizin ve bölgemizin ekonomik gelişimine sağladığı katkıya dikkat çekerek, Başkan Ünlü ve yöneticilere bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.


İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.