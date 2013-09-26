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Vali Orhan Düzgün: Bu maç için ayrı bir tedbir almaya gerek olmadığını düşünüyoruz

Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Kayseri Erciyesspor ile Kayserispor arasında oynanacak derbi maçla ilgili olarak açıklama yapan Vali Orhan Düzgün, “Bu maç için ayrı bir tedbir almaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Her maçta alınan...

Vali Orhan Düzgün: Bu maç için ayrı bir tedbir almaya gerek olmadığını düşünüyoruz
Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında Kayseri Erciyesspor ile Kayserispor arasında oynanacak derbi maçla ilgili olarak açıklama yapan Vali Orhan Düzgün, “Bu maç için ayrı bir tedbir almaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Her maçta alınan tedbirler bu maçta da alınacak” dedi

Vali Orhan Düzgün Kayseri Erciyesspor ile Kayserispor arasında oynanacak olan derbiyle ilgili olarak, “Kayserispor ve Erciyesspor takımları gerçekten Kayseri’nin iyi iki kulübü. Bugüne kadar benim taraftarlarla zaman zaman görüşmem oldu. Ben Kayseri’ye yakışır bir derbi olacağını düşünüyorum. Onun dışında bir ilin Süper Ligde takımı olan iki takım arasında oynanacak maçın ben taraftarlar arasında kardeşlik için vesile olacağını düşünüyorum. Bütün maçlarda olduğu gibi emniyet birimlerimiz diğer maçlarda aldıkları tedbirlerin aynısını onda da alacaklar. Bu maç için ayrı bir tedbir almaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Her maçta alınan tedbirler bu maçta da alınacak. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Kayserispor ileTrabzonspor’un maçı vardı. Kayserispor ve Trabzonspor Kulübü Başkanları bir araya gelerek maçtan önce güzel bir dostluk gösterisi sergiledi. Kayseri’nin iki takımı arasında bir gerginlik olmasını arzu etmiyoruz, olmayacağına da inanıyoruz” diye konuştu.

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