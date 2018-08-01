Vali Süleyman Kamçı vatandaşı dinledi

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Her ay düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerinin altını çizen Vali Kamçı, bu toplantılar sayesinde halkımızla daha sık bir araya gelindiğini, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkânlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini ifade etti.



Vali Süleyman Kamçı, konuşmasını tamamlamasının ardından vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

