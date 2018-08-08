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Vali Süleyman Kamçı’dan Develi Ziyareti

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde Develi ilçesindeki mahalle muhtarları kurum amirleri ile bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Süleyman Kamçı’dan Develi Ziyareti

Develi Kaymakamı Murat Duru, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri ve Develi Belediye Başkan Yardımcıları tarafından Develi girişinden karşılanan Vali Kamçı daha sonra Kaymakamlık makamında Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar’la istişarelerde bulundu. Develinin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı çalışmalarındaki son durumları hakkında bilgiler alan Vali Kamçı daha sonra Keziban-İbrahim Kocatürk Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda muhtarların taleplerini dinledi. Vali Kamçı’nın ziyaretlerinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Cabbar “Gerek Belediyemizin gerekse diğer kurumlarımızın mahallelere yapacağı hizmetleri Valimizle birlikte istişare ettik. İnşallah Develi Belediyesi olarak gerek merkez gerekse kırsal mahallelerdeki çalışmalarımız program dahilinde seri bir şekilde devam edecektir” açıklamalarında bulundu. 
 

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