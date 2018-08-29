Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Vekili Anlar halkın sorunlarını dinledi

Vali Vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Halk Toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi. 

Vali Vekili Anlar halkın sorunlarını dinledi

Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantıları Vali Vekili Anlar başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapıldı. 
Toplantıya Vali Vekili Anlar’ın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
Toplantıda; vatandaşlarımız sorun, talep ve şikâyetlerini Vali Vekili Anlar’a aktardı. Vali Vekili Anlar vatandaşların tüm sorularını dinleyerek, çözüm bulunması için ilgili Daire Müdürlerine talimat vererek konularla ilgilenilmesini istedi. 
Vali Vekil Anlar, programın devamında vatandaşlara tek tek söz vererek, onların sorun ve taleplerini dinledi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerNail Anlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.