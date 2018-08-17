Vali Yardımcısı’ndan kurban bağışı

Kayseri İl Müftülüğü'nde, Türkiye Diyanet Vakfı’nın organizesiyle sürdürülen vekâletle kurban kesimine destek olmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Fatma Feyza Güner’e kurban bağışını takdim etti.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Talas Kaymakamı da bağışta bulundu

Kurban bağışında bulunan bir diğer isim de Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk oldu. Arslantürk, önce İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’i makamında ziyaret ederek sohbet etti. Sohbetin ardından Mustafa Arslantürk İl Müftüsü Güven’e kurban bağışını teslim etti. Güven ise Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Arslantürk’e Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları’na ait kitap seti hediye etti.

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ise Talas İlçe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Halil Bayraktar Camii önünde gerçekleşen yaz Kur’an kursu ödül programı sonrasında cami önünde bulunan bağış standında kurban bağışında bulundu. Kurban bağışına, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Hacı Halil Bayraktar Camii görevlileri ve TDV Talas Şubesi personelleri de katıldı.

