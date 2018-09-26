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Valiler Büyükşehir Yatırımlarını Gezdi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplantı sonrası Kayseri, Sivas ve Yozgat Valilerine Büyükşehir Belediyesinin iki yatırımını tanıttı. 

Valiler Büyükşehir Yatırımlarını Gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Sivas Valisi Davut Gül ve Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile birlikte ORAN Kalkınma Ajansı toplantısının ardından Talas Yolu’nda bulunan Büyükşehir Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi’ne geçti. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Konuk Valiler ile Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a henüz resmi açılışı yapılmayan tesisle ilgili bilgi veren Başkan Mustafa Çelik, tesisin hangi konularda hizmet vereceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Çelik, Vali Kamçı, Sivas Valisi Gül ve Yozgat Valisi Yurtnaç ile birlikte daha sonra Talas Sosyal Yaşam Merkezi’ne geçti. Talas-Bahçelievler Mahallesi’nde yapılan ve kısa süre içinde hizmete açılacak olan tesisi gezen Valiler, beş yıldızlı sosyal yaşam merkeziyle ilgili beğenilerini dile getirdiler. Kayseri, Sivas ve Yozgat valilerine yüzme havuzları, fitness salonları, atölyeler, kreş ve diğer sosyal mekanları gezdiren Başkan Çelik, sosyal yaşam merkezi hakkında bilgiler verdi. 
 

İHA

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