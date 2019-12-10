Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Valilikte Bir Hayırsever Protokolü Daha

Vali Şehmus Günaydın, Talas ilçesinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi hizmet binasının yapımını üstelenen hayırseverler Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya ile protokol imzaladı.

Valilikte Bir Hayırsever Protokolü Daha

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile hayırseverler Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya katıldı. Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin hayırseverlik konusunda örnek bir il olduğunu söyleyerek, kentteki tüm hayırseverlere yaptıkları katkılar için teşekkür etti. Hayırsever Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya’nın ailelerinden aldıkları bu hayırseverlik özelliklerini devam ettirdiklerini vurgulayan Vali Günaydın, “Hayırseverlerimiz birçok alanda şehrimize önemli katkılar sağlıyorlar. Biz hayırseverlerimizle gurur duyuyoruz.” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada, hayırseverlerin kendilerine ve ailelerine yakışanı yaptıklarını söyleyerek, belediyeler olarak üzerlerine düşen ne olursa yapmaya hazır olduklarını belirtti.



Konuşmaların ardından, Talas Belediyesine ait arsanın üzerine yapılacak olan Hasibe-Durmuş Akçakaya Aile Sağlığı Merkezinin yapımına ilişkin protokol, Vali Günaydın, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırseverlerimiz Mehmet Fatih Akçakaya ve Nurullah Sefa Akçakaya tarafından imzalandı.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerVali Şehmus GünaydınTalasHayvanseverAile Sağlığı Merkezi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.