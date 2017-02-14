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Valilikte istihdam toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedefiyle Vali Süleyman Kamçı başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilikte istihdam toplantısı
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Ayçiçek, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile STK temsilcileri katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Vali Kamçı, bugün önemli bir toplantı için bir araya geldiklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sanayicilerle yaptığı toplantıda istihdam seferberliği konusunda bir talimatları olduğunu ve bu doğrultuda bir araya geldiklerini belirtti.
İşsizliğin azaltılması ve istihdam konularında Sayın İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla video konferans sistemiyle 81 il ile görüşme yapıldığını ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:
“O toplantıda da gerekli talimatlar verildi. Kayseri gibi sanayisi gelişmiş olan bir ilde gücümüz oranında bu seferberlikte yer almak istiyoruz. Bu anlamda ilk toplantıyı gerçekleştireceğiz. Bu hafta içi organize sanayi bölgesindeki iş adamlarımızla daha geniş çaplı toplantı yapabiliriz.”
9 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 687 Sayılı KHK ile istihdamı artırma konusunda yeni teşvikler geldiğini ifade eden Vali Kamçı, bu teşviklerden sadece özel sektör çalışanlarının yararlanacağını söyledi.
İlimizde uygulanacak “Büyükanne Projesi” hakkında da bilgi veren Vali Kamçı, Kayseri’de 500 ailenin bu uygulamadan yaralanacağını ifade ederek, proje kapsamında desteğin 12 ay süreceğini ve başvuru tarihlerinin ise 09-28 Şubat 2017 tarihleri arasında olacağını kaydetti.
Bu konular hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve sanayicilerimizin Kayseri İŞKUR il Müdürlüğünden ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden bilgi alabileceğini belirten Vali Kamçı, uygulamalarımızın ilimize hayırlı olmasını diledi.
Toplantı, karşılıklı görüş alış verişlerinin yapılmasının ardından son buldu.
Kurum Haberi
 
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