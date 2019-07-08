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Valilikten Uygur Türkleri ile ilgili açıklama

Kayseri Valiliği, Uygun Türklerinin misafirhanelerden atıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek bir açıklama yaptı.

Valilikten Uygur Türkleri ile ilgili açıklama

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Soydaşlarımız Uygur Türklerinin misafirhaneden atıldığı şeklindeki haber gerçeği yansıtmamaktadır.

Soydaşlarımız Uygur Türkü 96 ailenin kaldığı binalarla ilgili yıkım kararı olduğundan, yıkım süreci başlatılmıştır.

Bunun üzerine soydaşlarımızın mağdur olmaması için kendilerine 800 TL aylık kira yardımı yapılmaktadır. Valiliğimizce kendilerine her konuda kolaylıklar sağlanmıştır.
Ayrıca hiçbir Uygur Türkü Soydaşımızın sınır dışı edilmesi söz konusu bile değildir.

Basında çıkan gerçek dışı ve provakatif amaçlı olduğu açıkça belli olan bu tür haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 

İHA

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