Varlık Fonu'ndan Kayseri Şeker'e Övgü

Turhal Şeker Fabrikası kampanya açılış törenine; Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Ak Parti Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut, Türkiye Varlık Fonu genel Müdürü Zafer Sönmez, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Yıldızeli Başsavcısı Turhal Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Demirel, Tokat ve Turhal İlçe Protokolü, Ak Parti, MHP, İl ve İlçe Başkanları, CHP İlçe Başkanı, Şarkışla ve Turhal komşu Belediye Başkanları, Erciyes Üniversitesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesinden akademisyenler, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları, Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Cemal Sunulu, Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı, Kamu ve Özel Bankaların temsilcileri, Nakliyeciler ve Taşıyıcı Kooperatif temsilcileri, Ziraat Odaları, Muhtarlar, Amasya, Yozgat, Kayseri, Tokat ve Sivas il ve ilçelerden gelen Pancar çiftçileri katıldılar.



Kampanya açılış töreninde konuşan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, “Tören öncesi Fabrikayı gezdim, çalışanların heyecanını gördüm, çiftçilerin, yöneticilerin heyecanını, sahiplenmesini gördüm. Turhal Şeker, işinin ehlindedir” dedi.



Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü; “Varlık Fonun ilk toplantısında ‘işi ehline veriniz İnsanlar arasında da adaletle karar veriniz’ diyerek başladık. Bugün itibarıyla Turhal Şeker Fabrikası işinin ehlindedir. Başındaki yöneticiler de adaletle karar veriyor. Çiftçilerin hakkını fazlasıyla veriyor. Daha da verecek. Türkiye Varlık Fonu Kayseri Şeker ve İştiraklerinin %11’lik hissesine sahiptir. Bundan dolayı Varlık Fonu Kayseri Şeker’in her zaman yanındadır yanında olmaya da devam edecektir. Göreve geldiğimde ilk ziyaretimi Kayseri Şeker Fabrikası’na yaptım. Şimdi de başkanımızın daveti üzerine Turhal Şeker Fabrikası’na geldim. Kayseri ve Turhal Şeker Fabrikaları’ndaki çalışanlar fabrikasına o kadar sahiplenmişler ki Turhal’da işletmeyi gezerken gördüm 1934’den kalma difüzyon ünitesini çalıştırmayı başarıp verimliliği artırmanın hesabını yapıyorlar. Ben tüm çalışanlar ve yöneticiler teşekkür ediyorum.”



Kampanya açılış töreninde konuşan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, “Bunlar Turhal, Tokat ve Türkiye adına geleceğe umutla bakmamızı sağlayan güzel etkinlikler. Bu fabrika doğusuyla batısıyla, kuzeylisiyle güneylisiyle büyük bir mücadele verilerek kurulmuş. Milletimizin alın teri ve yüz akıyla bugüne gelmiş bir fabrika burası. Türk milletinin ortak bir fabrikası. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade etmek isterim” dedi.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay kampanya açılış konuşmasında, “Şeker fabrikası vatandır diyenler, evet şeker fabrikası vatan olmaya devam edecek. Şeker yoksa Turhal yok diyenler, Şeker de, Turhal da daha güçlü olarak var ve var olmaya devam edecek. Daha önce devletin olan şeker fabrikası çiftçinin ve milletin malı olarak daha başarılı bir şekilde çalışmaya bu bölgenin çiftçisinin, ekmek kapısı olmaya devam edecek” dedi.

Başkan Akay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Turhal Şeker Kayseri Şeker bünyesinde üretim yapan, Cumhuriyetin 4. şeker fabrikası ünvanına sahip bu güzide kuruluş, Nisan 2018 tarihinde yapılan özelleştirme ihalesinde 569 Milyon TL bedelle Kayseri Şeker tarafından satın alınmış ve 7 Haziran 2018 tarihinde yapılan devir sözleşmesi ile tarafımızdan teslim alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’nin katıldığı geçen seneki kampanya açılışında fabrikanın o günkü durumunu ifade etmek için ‘uzaktan baktım yeşil türbe, içine girdim tövbe estağfirullah tövbe’ demiştim. 2018 yılı kampanyasına 2.5 ay gibi kısa bir sürede yoğun bir revizyon çalışmasıyla hazırlanmış ve geçen sene “Özelleştirmenin yüz akı” diye tabir ettiğimiz şekliyle başarılı bir kampanya dönemi yaşanmıştır. Bu başarı Kayseri Şeker’in bilgili, tecrübeli, özverili, kurumuna sevgi ile bağlı fedakar, çalışkan, personelinin ve bu bölgeden aramıza katılan değerli çalışma arkadaşlarımızın bir başarısıdır. Öncelikle hepsine huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bölge, geçmişte bir “Tekel Fabrikası” özelleştirmesi travması yaşanmıştı. Onun da etkisi ile şeker fabrikasının özelleşmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağı endişesi ön plana çıkmıştı. Ama görüyorum ki bu bölgenin en başta çiftçisi, esnafı, bölge halkı, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, seçilmiş yerel yöneticileri, siyasetçileri hepsi Kayseri Şeker’i anladılar, niyetimizi, hedefimizi anladılar. Bizi buranın değerli bir parçası gibi gördüler sahiplendiler, hepsine, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Artık Kayseri Şeker bir bütün olarak buranın değerli bir parçası oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Tokat ili geneli için ve özelinde Turhal için hayati öneme sahip bu fabrika, bu bölgede Tokat, Sivas, Amasya olmak üzere 3 il, 13 ilçe, 185 köyde 9 bölge müdürlüğümüzde 5472 çiftçi ailesi ile sözleşmeli şeker pancar üretimi gerçekleştirmektedir. Kayseri Şeker bu üretimi gerçekleştirmek için geçen seneden beri önemli fedakârlıklara katlanmaktadır. Bu güne kadar peşinatla birlikte 314 Milyon TL fabrikanın alımı için özelleştirme idaresine ödeme yapılmıştır. Bunun dışında malzeme, hizmet, yatırım, demirbaş ve diğer giderler için 98.470.000 TL, Personel giderleri için 45.070.000 TL olmak üzere toplam 143.540.000 TL ilave harcama yapılmıştır. Çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini desteklemek amacı ile Ayni ve nakdî avanslar verilmektedir. Bahar aylarından itibaren gübre, tohum, ilaç vb. ihtiyaçlar için 37.290.000 TL Evlerinin geçimi ve üretim ihtiyaçları içinse 35.020.000 TL olmak üzere toplam 72.310.000 TL avans uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalar sadece Kayseri Şeker’in kendi çiftçilerine özel uygulamalarıdır. Faizden kurtarma avansının Türkiye’de başka bir örneği yoktur. Bunu çiftçilerimiz için sadece biz uyguluyoruz. İşte bu uygulamalarla birlikte bu kampanya döneminde bu bölgedeki 5472 çiftçi ailesinin üreteceği 730.000 Ton şeker pancarı, fabrikamızda bugünden sonra işlenmeye başlayacak ve inşallah 90 gün durmaksızın çalışarak çarkları şevkle dönecek ve 100.000 Ton şeker üretilecektir. Şekerle birlikte 30 bin ton melas ve 200 bin tona yakın yaş küspe üretimi beklenmektedir. Turhal Şeker Fabrikamızda bölgeler ve kantarlarla birlikte kampanya döneminde alınacak personel ile birlikte 1.100 kişi çalışacaktır. Kampanya işçisi 700 kişi, Fabrikanın kadrolu personeli ise 400 kişidir. Bu da göstermektedir ki; Turhal Şeker bu bölgenin istihdamda da önemli bir kalesidir ve bugünkü istihdam politikası geçmişten çok daha başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Bugün görüyoruz ki; çiftçimiz geçmişle kıyaslanamayacak şekilde üretime daha ilgili ve isteklidir. Şeker Pancarı üretimine ilgi ve talep her geçen gün artmaktadır. Geçen sene, tarihinde ilk defa durmadan kampanyasını tamamlama başarısını gösteren Turhal Şeker adeta bölge halkı ve bölge çiftçisi ile yeniden barışmıştır. Bu barışma ve kaynaşma kendiliğinden olmadı. Üretimle ilgili her türlü olumlu uygulamanın yanında Turhal Şeker olarak bu bölgenin bir parçası olmak adına, tarla programları, eğitim toplantıları, iftar sofraları gibi uygulamalarla her zaman çiftçimizle bir arada olmanın yanında bu bölgenin Sosyal ve Sportif etkinliklerinde de elimizden gelen katkıları sunmaya gayret gösteriyoruz. Aşure dağıtımından tutun da Koca Kavak Karakucak Güreşleri organizasyonunda Turhal Kaymakamımız ve Turhal Belediye Başkanlığımız ile birlikte katkı sunduk.



Ayrıca bu sene ilk olarak Kayseri’de bulunan KAYŞEV isimli vakfımız vasıtası ile çiftçilerimizin üniversitede okuyan çocuklarına karşılıksız burs uygulamamızı da başlatıyoruz.



Geçen sene uygulamaya başladığımız ve çiftçilerimizde oldukça memnuniyet oluşturduğunu gördüğümüz Küspe uygulaması bu sene aynen devam edecek. Küspe avansını bu sene 80 TL/Ton olarak uygulayacağız. 15 Ekim tarihinde bu avans hesaplarınıza yatacak. Küspenin ortalama satış fiyatına göre oluşacak fark pancar bedelleri ile birlikte ödenecektir.



Bildiğiniz gibi Şeker Pancar fiyatı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 300 TL/Ton olarak açıklanmıştır. Bu Türk Şeker’in uygulayacağı fiyattır. Kayseri Şeker bilindiği gibi her sene 10 TL/Ton ilave fiyat uygulamaktadır. Buna göre bizim Şeker Pancarı fiyatı alış fiyatımız 310 TL/Ton olacaktır.



Bitmedi; randevuya uyum pirimi geçen sene başlatılmıştı. Devam edecek. 10 TL/Ton ile 6 TL/Ton arasında açıklanan takvime göre uygulanacaktır.



Bu çerçevede Pancar Bölge Müdürlüklerimiz daha etkili bir şekilde faaliyetlerini sürdürmekte, kantar yerlerimiz de çiftçilerimizin ürünlerini almaya devam etmektedir. Bazı bölge müdürlüklerimiz bünyesinde oluşturduğumuz Pandoğa Şirketimize ait satış noktaları vasıtası ile çiftçilerimize anında, ucuz ve kaliteli hizmet ve ürün sunma faaliyetimiz geliştirilerek devam edecektir. Çiftçilerimizin talebi doğrultusunda şeker ihtiyaçları karşılanacaktır. Ayrıca bu sene pancar toprağı çiftçiye yük olmaktan çıkarılacak ve iade edilmeyecektir. Bu Kampanya sonunda 235 Milyon TL pancar bedeli, 25 Milyon TL nakliye bedeli olmak üzere toplam 260 Milyon TL ödenmesi ön görülmektedir.



Şöyle geriye dönüp geriye baktığımızda 15 ay öncesi ile bugün arasında dünyalar kadar fark olduğunu görüyoruz. Necip Fazıl diyor ki; “ Dev eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak gerekir.” diyor. Büyük Kayseri Şeker ailesi olarak karıncalar gibi çalışıyoruz. Hep birlikte çalışmayı ibadet görerek çalışıyoruz. Hz. Ali; “ Zorluklara hükmeden kolaylıklara ulaşır.” buyuruyor. Çiftçimiz için her türlü kolaylığı sağlamak için zorluklarla mücadele ediyoruz. Gayret bizden, başarı Allah’tandır. Bereketli olsun! Ülkemiz adına, çiftçimiz adına, hepimiz adına bereketli olsun. Allah kaza bela vermesin. Daha nice kampanyalarda ağız tadı ile buluşmak dileğiyle hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”



Yapılan konuşmaların ardından Turhal Şeker Fabrikasına pancar teslim eden ilk üç çiftçiye çeşitli ödüller verildi. Daha sonra Vali Dr. Ozan Balcı ve protokol mensupları tarafından kurdele kesilerek Turhal Şeker Fabrikası 86. Pancar Alım Kampanyası törenle başladı.