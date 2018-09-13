"Varlık fonunun Cumhurbaşkanına bağlanması tarihi bir karardır"

Bilindiği üzere; 12 Eylül günü Kayseri Şeker Fabrikası'nın yüzde 10'luk hissesi, Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, MP, TCDD, TJK, Borsa İstanbul, TÜRKSAT, Türk Telekom, Eti Maden, Çaykur, THY Halkbank, Denizcilik İşletmeleri ve İzmir Limanını bünyesinde bulunduran Varlık Fonunun yönetim değişikliği ile ilgili kararname Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu değişiklikle Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Türkiye Varlık Fonu yeni yönetiminde Başkanvekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri olarak da Rifat Hisarcıklıoğlu, Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez’in görev yapacak olmaları ulusal ve uluslararası ekonomi ve finans çevrelerinin dikkatlerinin yeniden Varlık Fonu üzerine çekilmesine vesile oldu. 2016 yılında hisselerinin yüzde 10'luk kısmı Varlık Fonuna devredilen Kayseri Şeker Fabrikasının dün yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da bu gelişme ile ilgili olarak; Varlık Fonunun yönetim kurulunda yapılan değişiklik ve Yönetim Kurulu Başkanının cumhurbaşkanı olmasının tarihi önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Başkan Akay; "Bilindiği üzere Kayseri Şeker’in hissesinin yüzde 10'u önceki senelerde Varlık Fonuna devredilmişti. Varlık Fonunda bugün itibarı ile tarihi bir değişiklik yapıldı. Varlık Fonu’nun Yönetim Kurulu Başkanı cumhurbaşkanımız oldu. Bu tarihi bir karardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kayseri Şeker’in yüzde 10’luk hissedarımızın Başkanı da cumhurbaşkanımız oldu. Bir nevi ortağımız oldu. İşin doğrusu bu gelişme hem Varlık Fonu’nun geleceği açısından hem de varlık Fonuna tabi olan kuruluşların işleyişi ve geleceği açısından önemli bir değerlendirme olduğu kanaatindeyim" dedi.



Başkan Akay, yapılan Olağanüstü Genel Kurul neticesinde Kayseri Şeker’in sermayesi 600 Milyon TL’ye yükseltildiğini belirterek, "Kayseri Şeker 2018 yılında Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine katması sonucunda 300 milyon olan sermayesinde artırıma gitme zarureti ortaya çıkmıştır. Yapılan Olağanüstü genel Kurulu sonucunda Kayseri Şeker’in sermayesi 600 milyon TL’ye yükseltilmiştir. Bundan sonra bilançomuzun daha güçlü bir şekilde kendisini ifade edeceğini düşünüyorum. Finans kuruluşları nezdinde bu gelişmenin olumlu bir şekilde değerlendireceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı. Kayseri Şeker Farikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda yapılan ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ve hissedarların hazır bulunduğu Olağanüstü Genel Kurula Türkiye Varlık Fonunu temsilen Cuma Yılmaz, Pankobirlik adına Eşref Dikmen katıldı. Olağanüstü Genel Kurulda, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Kayseri Şeker’e bağlı Panpa, Panpet, Pandoğa, Panenerji, Pankent, Lidaş yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdürü yardımcıları, Kayseri Pancar Kooperatifi Müdürü Uğur Metiner, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

