Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, yazılı bir açıklama yaparak Afrin harekatını değerlendirdi.

“Zeytin Dalı” operasyonunda şehit olan Mehmet Muratdağı ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet, dileyerek sözlerine başlayan Başkan Özer; “ ‘Ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe, savaş bir cinayettir’ diyen, milletine ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ sözleriyle yol gösteren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden yürüyen Türkiye Cumhuriyeti; bugün emperyalizmin kirli oyunları ve AKP iktidarının yanlış Ortadoğu politikası nedeniyle, bugün kendi sınırlarımızı korumak zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ sözünün şiar edinerek, tüm ayrılıklarımız bir yana vatan için yan yanayız, omuz omuzayız. Nasıl ki, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kıbrıs Barış Harekatı’nda vatan savunması söz konusu olunca tüm farklılıklar, tüm ayrılıklar bir kenara bırakılarak bu millet birlik olmuşsa bugün de Türkiye’nin sınır güvenliği için yapılan “Zeytin Dalı Operasyonu”nda birlik olmuştur. Nasıl ki dün vatan savunması için daha lise çağındaki çocuklar elleri kınalanıp, düğüne gider gibi Sakarya’ya cepheye gitmişse, bugün de şehadet için bu milletin çocukları hazır beklemektedir. Bu millet Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, üniter yapısına karşı yapılan hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayacak, gerekli cevabı mutlaka verecektir, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Kurum Haberi



