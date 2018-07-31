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Vatandaş derdini Vali’ye anlatacak

Vali Süleyman Kamçı, vatandaşların isteklerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla, bugün 14:00’te, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonu’nda vatandaşlarla bir araya gelecek. 

Vatandaş derdini Vali’ye anlatacak

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya tüm vatandaşlarımızı davet eden Vali Kamçı, bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceklerini kaydetti. 
Yapılacak olan toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin de katılacağını ifade eden Vali Kamçı, vatandaşlarımızın talepleri, şikayetleri ve önerilerinin gerekli mercilere iletileceğini belirtti. 

Ayrıca, 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda yapılacak olan “Halk Toplantıları”na tüm vatandaşlar davet edildi. 

İHA

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