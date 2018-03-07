Vatandaş devletin soğuk yüzü ile karşılaşmıyor

Başkan Çelik, insan odaklı hizmet yapıldığını belirterek; ”Şöyle isterseniz şehir hafızamızı bir yoklayalım. Geçmişte belediye hizmet binalarında devletin soğuk yüzünü daha binaya girer girmez hissederdiniz. Gerek yapılarda kullanılan malzemeler, mimarisi ışık almayan binalar içerisindeki karamsarlığı ve içindeki insanların davranışı hepsi yersizdi. Şükür 20 yıldır bu hizmet değişime uğradı ve çok farklı boyutlara geldi. Artık insan odaklı hizmet başladı. Bu belediyelerimizin binalarına fiziki anlamda da yansıdı. Artık hastaneye gittiğimizde devletin o soğuk yüzü, ilaç kuyrukları ile karşılaşmıyorsunuz. Bugün tapu dairesine gittiğinizde sizi bir memur karşılıyor. Hastaneye gittiğinizde hostes sizi karşılıyor. Melikgazi’deki gibi böyle güzel mekânlar da görevlilerin vatandaşlara daha güzel hizmet vermesine neden oluyor. Vatandaşlar belediyeye geldiğinde devletin o soğuk yüzü ile değil belediyelerimizin güler yüzü ile rahat ortamı buluyor. Bu güzel ortamlar, güzel hizmetler, güler yüzlü hizmetler seçimlerde sandığa olumlu yansıyor ”şeklinde konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise yenilenen nikah salonu ve sosyal tesislerin 1 milyon 892 bin TL’ye mal olduğunu söyledi.

Başkan Büyükkılıç,“Melikgazi Belediyesi olarak, yenilenmek amacıyla, belediye hizmet binamızda fiziki açıdan ve günün ihtiyaçlarına cevap veren bir çalışma tamamlandı. Gerektiğinde sergi salonu olarak, gerektiğinde mini toplantılar yapılması ve evlendirme birimimizde daha nezih bir ortamda hizmet vermek suretiyle her türlü çalışmalara hizmet verecek bir ortam hazırlandı. İyileştirme 1 milyon 892 bin liraya mal oldu. Melikgazi’mize yakışan, Şehrimize yakışan bir anlayış içerisinde hizmete açtık. Emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.

Melikgazi Belediyesinin birinci öncelik olarak vatandaş odaklı hizmet verdiğini kaydeden Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık da “Kayseri vatandaşları 1. sınıf vatandaşlar. Çünkü dışarda vatandaşlarımızın hiç görmediği şahit olmadığı, yaşamadığı, hizmetleri burada alıyorlar. Başka yerlerde para vermekte özel sektör hizmet verse dahi göremiyorlar. Kayseri’de vatandaşlar bu kalitede hizmeti Belediyelerimiz aracılığıyla buluyorlar. Hürmetin karşılığı hürmet. Sevginin karşılığı sevgi. Bizim millet aziz bir millet. Her türlü saygı ve sevgiye layıktır.” şeklinde konuştu.

Haber: Ramazan Karakuş / Remzi Yıldırım





