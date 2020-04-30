Vatandaş ekmeksiz kalmayacak

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Ekmek, sokağa çıkma kısıtlaması süresince halkın hizmetinde olacak. Kent Ekmek üretim tesislerinde el değmeden ve hijyenik ortamda üretilen ekmekler sokağa çıkma yasağının uygulanacağı üç gün boyunca halkın ayağına götürülecek.
Kent Ekmek büfeleri cuma, cumartesi ve pazar günü 10.30 ile 18.30 arası açık olacak. Kent Ekmek araçları da sokağa çıkma yasağı süresince belirli saatlerde olmak üzere şehir merkezindeki tüm mahallelerde ekmek dağıtımı yapacak. Ekmek dağıtımı tüm mahallelerde 12.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince gerekli hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceğini söyledi. ‘Evde Kal Kayseri’ sloganını bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İnşallah evde kalma yönünde azami gayret göstererek, kurallara uymayı Kayseri’mizde sorun oluşturmadan uygulayacağız. Bu süreç içerisinde fırınlarımızın hizmet verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Kent Ekmek de gerek büfeleri gerekse mobil servis araçları kanalıyla ihtiyaca cevap verecek. Kent Ekmek çalışanlarımıza ve tüm fırınlarımıza bu hizmeti verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz hizmeti ayağınıza getiririz. Yeter ki siz evde kalın” diye konuştu.
Kent Ekmek büfeleri cuma, cumartesi ve pazar günü 10.30 ile 18.30 arası açık olacak. Kent Ekmek araçları da sokağa çıkma yasağı süresince belirli saatlerde olmak üzere şehir merkezindeki tüm mahallelerde ekmek dağıtımı yapacak. Ekmek dağıtımı tüm mahallelerde 12.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince gerekli hizmetlerin aksatılmadan sürdürüleceğini söyledi. ‘Evde Kal Kayseri’ sloganını bir kez daha vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “İnşallah evde kalma yönünde azami gayret göstererek, kurallara uymayı Kayseri’mizde sorun oluşturmadan uygulayacağız. Bu süreç içerisinde fırınlarımızın hizmet verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Kent Ekmek de gerek büfeleri gerekse mobil servis araçları kanalıyla ihtiyaca cevap verecek. Kent Ekmek çalışanlarımıza ve tüm fırınlarımıza bu hizmeti verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz hizmeti ayağınıza getiririz. Yeter ki siz evde kalın” diye konuştu.
Kurumsal