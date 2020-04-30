Vatandaş ekmeksiz kalmayacak Covid 19 salgını ile mücadele sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde Kent Ekmek büfeleri açık olacak ve Kent Ekmek araçları şehir merkezinin tüm mahallelerinde ekmek dağıtımı yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ekmekle ilgili mağduriyet yaşatılmayacağını söyledi.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:09