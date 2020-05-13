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Vatandaş mağduriyetinin giderilmesini bekliyor

Gazetemize ulaşan bir vatandaş, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. (KCTEAŞ) şirketinin, abone borcu olmadığı halde elektriklerini kestiğini ve saatlerce de elektriğinin bağlanmadığını öne sürerek, bu durumdan mağdur olduğunu ifade etti. Vatandaş, yetkililerden sorunun çözülmesini ve yardım edilmesini bekliyor.

Vatandaş mağduriyetinin giderilmesini bekliyor
Gazetemize ulaşan bir vatandaş, “Abone borcum olmadığı halde kesintiye maruz kaldım, 7 saattir yok ve hala gelen giden yok bekliyorum” ifadeleriyle sayacının fotoğrafını paylaştı.

Konu hakkında bir gelişme olup olmadığı konusunda kendisine ulaştığımız vatandaş, yaşadığı problem hakkında şunları söyledi: “Acil hattını arıyorum ama çözüm yok bekleyin diyorlar ancak ilk aradığımda ‘hatalı kesim yapılmış mühürü pense ile kesin şalteri kaldırın’ dedi görevli kişi. Sabit hattan aradı 207 80 00. Ben de ‘beni suçlu çıkartır bu fiil yapamam’ dedim. O zaman ‘kaydınızı aldım bekleyin’ dedi hala gelip giden yok. Hatalı ben miyim ki cezayı ben çekiyorum anlaşılır gibi değil. Öğleden önce bir görevli aldığı emirle gelip evimin elektriğimi kesti şimdi kimseyi bulup da açtırmaya getirtemiyorum. Mazeretleri iş yükü çokmuş, daha benim evden başka kaç evin elektriğini kestilerse artık hatalı olarak yetişemiyorlardır bence.”

Yaşadığı problemi gazetemize ileten vatandaş, yetkililerden yardım beklerken, elektriğinin bağlanmasını ve sorunun çözülmesini bekliyor.

Özel Haber: Ekrem Nazlı

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KcteaşKayseri Ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
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