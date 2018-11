"Vatandaşımızın bize ulaşmasında hiçbir engel olmayacak"

Gerçekleşen ziyarette cemiyet hakkında bilgiler veren Başkan Altınkaya, kentteki basın kuruluşlarının her zaman ülkenin hak ve menfaatlerini gözeterek yöneticiler ile birlikte uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Başkan Altınkaya; “Cemiyetimizin yaklaşık 200 üyesi var, 140 civarı sarı basın kartı sahibi, diğerleri de sektörde çalışan arkadaşlarımız. Kayseri’de günlük olarak yayınlanan 15 tane gazete var, bunların 13 tanesi resmi ilan alıyor. Bunların dışında 3 tane uydu, 4 karasal televizyonumuz, 16 radyomuz, 3 tane haber ajansımızın bölge müdürlükleri var. Çevremizde bulunan vilayetlerimizin basın merkezi buraya bir anlamda bağlı. İlk göreve başladığınız gün anladık ki valimiz basınla yan yana. Bu manada bütün arkadaşlarım adına ‘hoşgeldiniz’ demek istiyorum. Kayseri basını milli mücadelede nasıl ki devlet ve milletin yanında yer aldıysa, 15 Temmuz ve sonraki süreçte Kayseri’nin hak ve menfaatlerini gözeten bir uyum içerisinde çalışmıştır. Elbette ki yapıcı eleştiri hakkını kullanmıştır ancak devlet ve millet düşmanı gazeteci çıkmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Günaydın ise, basın mensuplarının katkılarının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Vali Günaydın; “Bizler, gazetecileri çok yakın çalışma arkadaşlarımız olarak görüyoruz. Gidemediğimiz yerlerde bizim gözümüz, kulağımız olun ki güzel hizmetler yapalım. Elbette ki kamu görevlilerinin birinci görevi, vatandaşa hizmet görevini en iyi şekilde yerine getirmek. Bunu yaparken sizler gibi bu işin içerisinde olan, yoğrulan, gündemi takip eden, her yere rahatlıkla ulaşan kişilerin desteği, katkısı bizler için çok önemlidir. Ülkemiz 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında milletçe sağlam durdu, iradesini ortaya koydu. Bütün kesimlerce ellerimizdeki şanlı bayrağımızla bu hainlere ‘dur’ dedik. Sizlerin de bildiği gibi Isparta o dönemde önemli bir merkezdi. O gece ortaya çıkan muhteşem karşı koymada en büyük destekçilerimizden bir tanesi de gazeteci arkadaşımızdı. Gazeteci arkadaşımızın beni arayarak verdiği bilgilerle, arkadaşlarımızın o hainlere karşı göstermiş oldukları kararlı duruş önemli. O duruşun ortaya çıkmasında basın mensubu arkadaşımızın da bize yaptığı katkı çok önemli ve anlamlı. Bu nedenle ülkemiz için hayati bir konuda basın mensubu arkadaşımızın bizi hemen haberdar etmesi, bu ülkenin ferdi olarak yapması gerekeni hızlı bir şekilde yapması bizim işimizi kolaylaştırdı. Bu nedenle biz sizleri önemsiyoruz. Sizlerin, bizlere çok önemli katkılar vereceğine inanıyoruz" dedi.



"Faydalı olabilmek için takım oyununa ihtiyacımız var"

Birlikte çalışmanın ve görevi en iyi şekilde yapmanın netice almalarında kendilerine yardımcı olacağını kaydeden Vali Günaydın; "Kayserimize hep beraber hizmet edebilmek, faydalı olabilmek için takım oyununa ihtiyacımız var. Hepimiz bu takımın oyuncusuyuz. Bizler, görevlerimizi iyi yaptığımız zaman netice almamız da kolay olacaktır inşallah. Kayserimiz, geçmişten günümüze çok güzel başarı hikayelerinin yazıldığı bir şehir. Sanayiden turizme, eğitim sağlığa birçok alanda özellikle müteşebbis ruhuyla çok önemli başarılar elde etmiş bir şehrimiz. Bizler de bunun üzerine bir şeyler koyabilirsek, bu noktadan daha ileri bir noktaya taşıyabilirsek ne mutlu bize. Takdir edersiniz ki bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil. Hep beraber sizlerle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu güzel şehrimize inşallah cenabı Allah güzel hizmetler nasip eder" diye konuştu.



"Vatandaşımızın bize ulaşmasında hiçbir engel olmayacak"

Kayserililerin dertlerini anlatacak kanalları her zaman açık göreceğinin altını çizen Vali Şehmus Günaydın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bir kez daha söz veriyorum, çok net ifade edeyim ki vatandaşlarımızın bize ulaşmalarında hiçbir engel olmayacak. Vatandaşımız derdini anlatacak kanalları her zaman açık görecek. Bizler burada var isek vatandaşımız için varız. Var olma nedenimiz buradaki vatandaşımıza, ülkemize hizmet etmektir. Onun için bu koltuklarda oturuyoruz. Vatandaşımızın bize rahatlıkla ulaşabilmeleri, dertlerini anlatabilmeleri için iletişim kanalları sürekli açık olacak. Bu anlayışla çalıştığımız, kamuoyunu da doğru bilgilendirdiğimiz zaman hedeflediğimiz yerlere çok daha rahat ulaşabileceğiz."