Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Vatandaşın iradesi sandığa yansıyacak”

31 Mart yerel seçimlerinde, Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar eşi Fatma Çolakbayrakdar ile beraber oylarını kullandı. 

“Vatandaşın iradesi sandığa yansıyacak”

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar oyunu kullanmak için Melikgazi ilçesinde bulunan Ali Rıza Özderici İmam Hatip Lisesi’ne geldi. Eşi Fatma Çolakbayrakdar ile beraber kapıdan yürüyerek giren ve vatandaşlarla selamlaşan Çolakbayrakdar, 1013 numaralı sandıkta oyunu kulandı. 

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Ahmet Çolakbayrakdar; “Öncelikle şahsımıza, ailemize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Yaklaşık 90 gündür bir kampanya sürecinde vatandaşlarımıza kendimizi ve neler yapacağımızı anlattık. Bundan sonra sandık artık vatandaşın önünde. İradesi sandığa yansıyacak. Bugünün neticeleriyle, bundan sonrasıyla ilgili bütün ilerimizin yeni yönetim şekli belirlenecek. Yeni gelecek arkadaşlarla yönetimin hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri’de kampanyalarımız sükunet içerisinde geçti ve inşallah bugün seçimin ve akşam seçimden sonrasının da sükunetli bir şekilde neticelenmesini diliyorum” diye konuştu. 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
HaberHaberlerKayseri HaberKayseri GündemYerel SeçimlerYerel Seçimler KayseriAhmet çolakbayrakdar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.