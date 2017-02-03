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Vatandaştan Özgöncü’ye tepki

Ahmet Ceylan isimli bir vatandaş geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü’ye bir talebini ilettiğini ancak cevap alamadığını iddia etti.

Vatandaştan Özgöncü’ye tepki
Ahmet Ceylan isimli vatandaş sosyal medya sitesi facebook üzerinden başından geçen bir olayı anlatarak Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü’ye tepki gösterdi.
Cevap vermeye tenezzül etmedi
Ceylan başından geçen olayı şu şekilde anlattı:
“Geçtiğimiz Cumartesi günü Kayseri Şehir Tiyatrosunda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Sanat etkinlikleri programları sırasında yaşadığım bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. 
Oyuna perde arası verilmişti. Bende o sırada Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Salih Özgöncü'nün yanına giderek yaptıkları programlar konuşunda teşekkür ettim ve arkasına bir öneri olarak “Şuan sahnelenen Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan '' NEŞE'DERT'AŞK " isimli tiyatro oyununu getirebilirseniz çok memnun oluruz. Bu yöre insanın ilgi göstereceğini, bu yöreyi anlatan, çoğu insanın hayran olduğu bir üstadın hayatı sonuçta” dedim. Karşımda Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı değil hiçbir şeyden haberi olmayan bir insan var gibi dönüp arkasını gitti. Cevap vermeye tenezzül dahi etmedi. Sayın Mustafa Çelik'e sesleniyorum;  ‘Bu seçimi kaybedeceksiniz ya da aday gösterilmeyeceksiniz. Çünkü hiçbir şeyden haberi olmayan, insanlara değer vermeyip yüzüne dahi bakmayan, makam mevki peşinde koşan, 2 yıl Özel Kalem Müdürlüğünüzü yapmış birini tutup daire başkanı yaparsanız (Hiçbir bilgisi olmamasına rağmen) Bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsınız. Umarım daire başkanlarınız, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait şirket yöneticileriniz kendilerine biran önce çeki düzen verirler”
Haber: Ufuk ÇAMDAL.
 
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