Vefat Eden Duayen Avukata Baro Başkanlığı Önünde Tören

Kayseri Barosu’na kayıtlı ağır ceza avukatlarından Ayhan Turan 83 yaşında hayatını kaybetti. Turan’ın vasiyeti gereği Baro Başkanlığı önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Turan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile hakimler ve çok sayıda avukat katıldı.

Baro Başkanı Av. Cavit Dursun, törende yaptığı konuşmada “Kalemden şahsi sicil dosyasını istedim. Sicil dosyasını ele aldığımız zaman ne olduğunu çok iyi anlarız. Ayhan ağabeyin çok ince bir sicil dosyası var. İçinde tek bir tane şikayete istinaden bilgi müzekkeresi dahi yok. 1934 yılında Bünyan’da başlayan hayat yolculuğu yine Bünyan’da kılınacak namaz ile sona erecek. Ancak anıları, mesleğimize, adliyemize, şehrimize yaptığı hizmetler, hiç unutulmayacak. 1962 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun olur. Avukatlık stajına 1965 yılında başlar. 1966 yılında ruhsat için müracaat ettiğinde stajın bitmesi ile ruhsat için başvurduğu süre arasında 5 ay vardır. Adalet Bakanlığı 5 aylık gecikmenin sebebi sorulur. Cevap verilir, rapor hazırlanır, 150 lira ruhsat harcının yatırılamaması sebebiyle 5 aylık gecikmedir. Ayhan ağabey avukatlık mesleğine 1982 yılında fiilen başladı. Daha öncesinde 20 yıla yakın bir süre Kayseri’de ve Türkiye’nin çok çeşitlik illerinde emniyet müdür yardımcılığı, emniyet muavinliği yapar. Kayseri şehrinin emniyetinin huzurunun sağlanmasında özellikle büyük görevler alır” diye konuştu.



Kendisini kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını söyleyen Dursun, “Bugün bu adliyede her gün traşlı, jilet gibi giyinen, vakur yürüyen, mesleğini onurla yapan her meslektaşımı gördüğüm zaman Ayhan amcayı hatırlayacağım. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, haklarınızı helal edin” dedi.



Avukat Sümer Erol da “Duygularımın etkisi altında kaldığım için pek fazla şey söyleyemeyeceğim. Onun yanında staj yaptım, ondan çok güzel şeyler öğrendim. Öğrendiğim şeylerin başında avukatlık mesleğinin onurlu, erdemli bir şekilde yapılması gerektiğini öğrendim. O ceza davalarının, hukukun ve avukatlık mesleğinin korkusuz şövalyesiydi, o erdemli avukatlık yapmak gerektiğini ifade ederdi. Lekesi olmayan bir insandı” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Av. Turan’ın naaşının başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Turan’ın avukatlık cübbesi de son kez naaşına serildi. Bu sırada bazı avukatların ve yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.



Törenin ardından Av. Ayhan Turan’ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Turan’ın cenazesi ikindi namazına müteakip, Bünyan Yukarı Mahalle Camii Cedit Camii’nden kaldırılacak.

