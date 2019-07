Vekalet yoluyla kurban kesiminde bu yıl Kayseri’de hedef 12 bin kurban

Düzenlenen toplantıya Diyanet İşleri Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Suat Okuyan, Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, ilçe müftüleri ve personeller katıldı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile, vekalet yoluyla kurban kesimlerinin artması ve bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Türkiye genelinde her yıl düzenlediği ‘Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu Tanıtımı’ Kayseri toplantısı yapıldı. Kayseri Yüksek İhtisas Merkezinde düzenlenen toplantı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Kayseri olarak, ilk sene 2 binlerde olan bağışın her sene katlanarak en son 2018 yılında 8720 adet olduğu belirtildi. Geçen sene son 4 güne kadar bağış listesinin ilk sırasında yer alan Kayseri, son 4 gün içerisinde 6. sırada bulundu. Bağışlanan kurbanların yatılı öğrencilere 1 yıllık sucuk olarak dağıtılacağı Kayseri’de, bu yıl vekalet yoluyla kurban bağışında Kayseri İl Müftülüğü’nün hedefi 12 bin kurban bağışı olacak.



4 yıldır vekalet yoluyla kurban bağışında görev aldıklarını ve her sene katlayarak bağış sayısını arttırdıklarını söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasını, geçen hafta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın düzenledikleri bir toplantıyla başlatmış bulunmaktayız. Bu vesile ile bugün de Kayserimizde 16 ilçemiz ve şehir merkezimizde görev yapan, hizmet veren ve özellikle de vekalet yoluyla kurban kesimlerine destek veren mesai arkadaşlarımızla bir araya gelelim Ankara’dan gelen daire başkanımız Suat Okuyan hocamızı dinleyelim istedik. Vekalet yoluyla kurban çalışmaları hususunda bizlere hem diyanet işleri başkanlığımızın vekalet yoluyla kurban hizmetleri, hem de bu konuda yapılan faaliyetler için gerekli bilgileri verecek. 4 yıldır bu faaliyetlerde beraber çalışıyoruz ve her yıl katlayarak devam ediyoruz elhamdülillah. İlk yıl geldiğimizde 2 bin küsür vekalet yoluyla kurban bağışımız oldu. Bir sonraki yıl, 3 bin daha sonra da 5 bine çıktı. 2018 yılında 8720 kurbanımız il ve ilçe müftülüklerimiz vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfımıza ulaşmış oldu. Bu Kayserimiz açısından bir rekor. Geçen yıl son 4 güne kadar vekalet yoluyla kurban bağışı toplama hususunda Türkiye’de birinci sıradaydık. Son 4 günde Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya bizi geçtiler ve 6. Sıraya geriledik. Ancak elden bire bir vekalet yoluyla kurban bağışı hususunda 2. Sıradayız. Burada özelikle sahada çalışan arkadaşlarımın gayretleri büyük” dedi.



Diyanet İşleri Yurtdışı Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Suat Okuyan, kendilerine ihtiyaç duyulan bütün coğrafyalar için burada olduklarını ve onların her anlamda yanında olduklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz 146 ülkede bu hizmetleri yürütüyoruz. Yalnızca kurban bağlamında değil, ramazan kampanyalarında da değişik yardım organizasyonlarında, felaketlerde ve her türlü muhtaçlıklarda bizlere selam eden, bizlere minnet duyan ve bizlere el açan her bir coğrafyaya buradayız diyerek selam veriyoruz. Varlığımız, muhabbetimiz ve imkanımızla onların yanında yer alıyoruz. Vekaletle Kurban Organizasyonu demek, belki havuz içinde balık olup da suyun farkında olmamak tabirini söyleyerek yola çıkmamız gerekiyor. Başkanlığımızın yürüttüğü hizmetler, yurt içinde ve bunun ötesinde yurt dışında yaklaşık 100’ün üzerinde ülkede din hizmetleri müşavirliği gibi kurumlarla ve 2 bin 500’e yakın din görevlileriyle beraber bu misyonu, bu duyarlılığı o coğrafyalara yansıtıyor. Bu noktada kurban, arazide yürüttüğümüz yardım kampanyaları ve din hizmetlerinin bir karşılığı da, devletimizin özelikle dini siyaset anlamındaki alanının nüfusunu genişletmek, etkinleştirmek ve dönüştürmektir”