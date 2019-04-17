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VEKİL, BENLİ’Yİ BAKAN’A SORDU

MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’de sağlıkta ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli’nin başarısızlığını ve buna karşın Bakanlığın ne yaptığı konusunu TBMM’de gündeme getirdi. Özdemir, “Hükümetimizin sağlıkta yaptığı yatırımlarda değil, Kayseri’de bunların emanet edildiği şahısta problem var” dedi.

VEKİL, BENLİ’Yİ BAKAN’A SORDU
GÖSTERİŞ YAPAN ALINMALIDIR
MHP milletvekili İsmail Özdemir Kayseri’de yeteri kadar ambulans ve ekipmanı olduğu halde bunun iyi koordine edilemediği için sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, “Sarız’da vatandaş kalp krizi geçiriyor ama ambulans bulunamıyor. Sonuçta ambulans Kahramanmaraş’tan geliyor ama vatandaşı kaybediyoruz. Bunun sorumlusuna bakanlık ne yaptı? Kamu hizmetinde gösteriş değil, liyakat, hakkaniyet ve ehil olma esastır” diye konuştu.
 
İHMALİ OLANLARA NE OLDU?
Milletvekili İsmail Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak yanıtlaması için verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı: “Sarız’da yaşanan bir kalp krizi vakasının ardından vatandaş acilen ambulans istemiş ama bu ambulans gelmemiş. İddialara göre olayın yaşandığı gün Sarız’a yakın olan ilçelerden Pınarbaşı ve Bünyan’dan da ambulansın talep edildiği ancak oralarda da olmadığından dolayı vakaya Kayseri ve İlçelerinden erişim olamaması ihmal değil midir? Yaşanan üzücü hadiseyle ilgili Bakanlığınız tarafından bir çalışma yapılmış mıdır? Bu kapsamda Kayseri’ye müfettiş gönderilmiş, sorumlular hakkında herhangi bir tahkikat başlatılmış mıdır?”
 
 

Haber Merkezi

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