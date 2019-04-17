VEKİL, BENLİ’Yİ BAKAN’A SORDU MHP Kayseri milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri’de sağlıkta ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekerek, Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli’nin başarısızlığını ve buna karşın Bakanlığın ne yaptığı konusunu TBMM’de gündeme getirdi. Özdemir, “Hükümetimizin sağlıkta yaptığı yatırımlarda değil, Kayseri’de bunların emanet edildiği şahısta problem var” dedi.

17 Nisan 2019 Çarşamba 09:54