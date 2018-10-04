VEKİL BÖYLE YAPARSA!

Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin “Bir milletvekili bunu yaparsa, özel sektör vekilin bu sözlerinden cesaret alarak neler yapmaz ki? Biz vekilin bu olayın üstüne gidip hatasından dönmesini, milletin vekili olduğunu hatırlamasını bekliyoruz” dedi



FUHUŞTA DA RIZA PAZARI VAR



Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, “Ne demek işçi ile rıza pazarlığı yapılarak maaşının bir kısmının işverene geri verilmesi? Fuhuş neden yasak bu ülkede o zaman? Orada da rıza pazarlığı yok mu? Bir milletvekili bu işe nasıl rıza pazarlığı gözü ile bakabilir? İşçinin gerçekten buna rıza gösterdiğine bizi kim inandırabilir? Halkından bu kadar uzakta bir yönetim anlayışı olamaz. Bu hassas nokta üzerinden rıza pazarlığı yorumunu yapmak bir milletvekilimize yakışmamış” şeklinde konuştu.



LİDERİNDEN BU KADAR UZAK VEKİL OLAMAZ



Başkan Mahmut Şahin milletvekili Tamer’in bu işin doğru olmadığını peşinen bizzat kendi sözleriyle kabul ettiğini de hatırlatıp buna rağmen işçiye sahip çıkmamasını yadırgadığını kaydederek, “Tamam bu işin peşine düşer sizin hakkınızı yedirmem demesini beklerdik. Her şey bir yana bu tür durumlara sahip çıkmak soru işaretlerini de beraberinde getirir. Biz vekilin bu olayın üstüne gidip hatasından dönmesini, milletin vekili olduğunu hatırlayıp ona göre davranmasını beklerdik. Zira lideri öyle biri, hani şu “Halkın adamı hakkın aşığı, O milyonların umut ışığı, Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan” dizelerinin olduğu eserde ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşçi yardım isterken, bu konudan Reisi Cumhurun haberi olsa ne olur diyor, vekil Reisi Cumhur ne karışır diyor. Halkından bu kadar uzakta bir yönetim anlayışı olamaz. Liderinden bu kadar uzakta vekil olmaz” dedi.



