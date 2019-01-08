VELİLERDEN KAR TATİLİ İSYANI

Veliler, ”Gün ortasında tatili anlamak mümkün değil. Öğrenci servisler o saatte başka servis taşıması yaptıkları için okullara gidemediler. Veliler çalıştığı için aniden eve dönemediler. Çocuklar saatlerce okullarda bekletildi. Arayıp sorarlarsa öğrenirler. Bunun adı şimdi tatil mi oldu eziyet mi? Yetkililere bunu sormak lazım. Aynı sıkıntıları yarın yine yaşatmazlar inşallah” dediler.



Kayseri Valiliği tarafından bugün saat 11.30’da Kayseri merkezinde okulların yarım gün tatil edilmesinin ardından okul yönetimleri, veliler ve öğrenci servisleri arasında büyük bir kaos yaşandı. Veliler okulların tatil edilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirterek, ”ancak meteorolojinin Kayseri’de yarın sabah saat 07:00' ye kadar yüzde yüz kar yağışı sürecek açıklamasını görmek neden saatler sürüyor. Okul tatil edildi ama evde kimse olmadığı ya da servisler o saatte başka servis işi yaptıklarından dolayı çocuklar saatlerce okullarda bekletildi. Bunu görüp düşünemeyenler nasıl o koltuklarda yönetici olarak oturuyor anlamak mümkün değil, hangi çağdayız artık “diye tepkilerini dile getirdiler.



Okulların öğle saatlerinde tatil edilmesi ile okullardaki öğrencilerin bir kısmı evlerine yürüyerek giderken büyük kısmı da servislerle gönderilmek istendi. Ancak o saatte servisler başka servisleri de taşımak zorunda kaldıkları için öğrenciler okullarda saatlerce beklemek zorunda kaldı. Onun dışında gün ortasında alınan bu karar ile çalışan ve bu nedenle evde olamayan öğrenci velileri büyük bir sıkıntı yaşarken herkes apar topar bir çözüm bulmaya çalıştı. Kimi öğrenciler evde kapının önünde ailesini beklerken kimi de okulda bekledi.



Veliler medya kuruluşlarına telefon açarak Valiliğin bu konularda daha bilinçli ve öngörülü hareket etmesini beklediklerini belirterek, ”Havanın bu şekilde karlı olacağı dün akşamdan meteorolojinin resmi sitesinde ilan edilmiş. Bunun için öğle saatini beklemenin mantığı nedir. Kaldı ki bu saatte yapılan okul tatili ile ortalığın nasıl karışacağı öngörülemiyor mu? Çocukları evde karşılayacak kimsenin olamayacağı, ailelerin çalışıyor olacağı ya da servislerin o saatte başka servis taşıma işi yapma ihtimallerinden dolayı çocukların tatil olmasına rağmen okullarda saatlerce bekletileceklerini düşünemiyorlar mı? Yarın okul tatil edilmeli çünkü gece bu kar dona çekecek ve zaten yine açıklamalara göre sabah saatlerine kadar da aralıksız sürecek. Ne yapıyorlar bilemiyoruz acaba yağan karı görüp meteorolojinin açıklamalarına inanmayıp gidip cetvelle ölçüyorlar mı? Sonra merkezde tatil edilmiş sadece asıl ilçelerde durum daha sıkıntılı. Dolayısıyla bu sefer valiliğin ne yapmak istediğini gerçekten anlayamadık” dediler.



