Vergi borçlarını yapılandırmada son 3 gün

Vergi borcu bulunan mükelleflere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Melikgazi Belediyesinde yapılandırma için özel servis oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar belediyeye müracaat etmelerini istedi.



Vergi barışı ve yeniden yapılandırma ile hem kamunun hem de birey ve kuruluşların kazançlı olduğun vurgulayan Başkan Büyükkılıç: "Çıkarılan yasa ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam dâhilindedir. Bu yasa ile 2017 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılmaktadır" dedi.



Başkan Büyükkılıç, yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler için son 3 günün önemli olduğunu sözlerine ekledi.

