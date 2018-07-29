Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vergi borçlarını yapılandırmada son 3 gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vergi yapılandırmasının 31 Temmuz 2018 Salı son gün olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. 

Vergi borçlarını yapılandırmada son 3 gün

Vergi borcu bulunan mükelleflere Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Melikgazi Belediyesinde yapılandırma için özel servis oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar belediyeye müracaat etmelerini istedi. 

Vergi barışı ve yeniden yapılandırma ile hem kamunun hem de birey ve kuruluşların kazançlı olduğun vurgulayan Başkan Büyükkılıç: "Çıkarılan yasa ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam dâhilindedir. Bu yasa ile 2017 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılmaktadır" dedi. 

Başkan Büyükkılıç, yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler için son 3 günün önemli olduğunu sözlerine ekledi. 
 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerMelikgaziBÜYÜKKILIÇMemduh BüyükkılıçMelikgazi BelediyesiVergi BorcuVergi Yapılandırma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.