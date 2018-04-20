Vicdanlar tatmin olmadı

28 Şubat darbecilerinin müebbet hapse mahkûm edildikleri halde hiçbirinin tutuklanmaması, sadece ayda bir kere karakollara imza için çağrılmalarının milletin vicdanında tepki ile karşılandığını belirten Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, 28 Şubat darbe döneminde genelkurmayda yapılan brifinglerde verilen talimatlarla, uydurma ve haksız yargılamalarla onlarca yıla mahkûm edilen 610 mağdur mahpusun bugün hala cezaevlerinde ömür tüketiyor olmaları da adalete olan güveni sarsmış bulunmaktadır. 28 Şubat ve Sivas davasının hukuksuz yargılamalarla 20 yıldan fazla bir zamandır cezaevlerinde ömür tüketen yaşları 70 ile 85 arasında olup çeşitli hastalıklar sebebiyle zor günler geçiren mahpuslarının yeniden yargılanıp hürriyetlerine kavuşturulmalarının beklendiği bugünlerde 28 Şubat sanıklarının hüküm giyen, hiçbir ferdinin yaş haddi gerekçe gösterilerek tutuklanmaması hukuk ve toplum vicdanında asla yer bulmamıştır. Bu sanıklardan Ahmet Turan Kılıç 85, M. Emin Aksoy 72, Cafer Soykök ve diğerleri 70 ile 80 yaşlarında olup adalet bekleyen mağdurlardır.” şeklinde konuştu.Taş açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “MAZLUMDER ve ASDER Kayseri Şubeleri olarak 20 yıldan fazla bir zamandır adalet ve hürriyet bekleyen 28 Şubat dönemi ve mahpusları indinde darbecilere verilen ve tutukluluğu olmayan mahkeme kararının millet vicdanında yer bulmadığını bildiriyoruz. Hâlen cezaevlerinde ömür tüketen dönemin mahpuslarının bir an önce yeniden yargılanıp hürriyetlerine kavuşturulmaları için milletin umut beklediği yetkili tüm makam ve mevki sahiplerini acil olarak göreve davet ediyor, adaletin 28 Şubat’ın diğer sanıkları için de harekete geçmesini bekliyoruz.”