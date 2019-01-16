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Vinç Üzerinde Şehir Manzaralı Kar Selfiesi

Kayseri’de yağan kar yağışı kentte renkli görüntüler oluşurken, Cumhuriyet Meydanı’nda vincin üzerindeki bir kişinin kar yağışı altında şehir manzaralı selfie çekmesi amatör kameralara yansıdı.

Vinç Üzerinde Şehir Manzaralı Kar Selfiesi

Kayseri’de dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte şehir merkezi de beyaza büründü.
Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar kendilerini sokaklara atarken, kentte renkli görüntüler oluştu. Cumhuriyet Meydanı’nda vincin üzerindeki bir kişinin kar altında şehir manzaralı selfie çekmesi amatör kameralara yansıdı.
Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi ve Kale yanında vinç üzerinde bir kişinin şehir manzaralı selfie çektiğini gören vatandaşlar cep telefonu ile bu anı kaydetti. Vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, selfie çeken kişinin sağ ve sola dönerek kendi fotoğrafları çektiği görülüyor.



Öte yandan Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik uyarıda 16.01.2019 saat 00.00’da başlayan kuvvetli kar yağışının 16.01.2019 saat 18.00’da bitmesinin tahmin edildiği, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.
 

İHA

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