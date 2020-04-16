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Virüse karşı alınacak önlemler bilgilendirmesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın kapalı işyerleri ve ofisler için açıkladığı 15 maddeden oluşan önlemlerin ifade edildiği bildiri ve afişler zabıta ekipleri tarafından işyerlerine dağıtıldı.

Virüse karşı alınacak önlemler bilgilendirmesi
Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şehrin farklı bölgelerinde açık ve kapalı olan işyerleri ile ofislere Sağlık Bakanlığı’nın bildirisini dağıttı. Bildiride Covid-19 için alınması gereken ve 15 maddeden önlemler yer aldı.
İşyerlerine asılan afiş ve bildiriler kapalı işyerleri ve ofisleri kapsıyor. Bildiride kapalı işyerleri ve ofislerin sık sık havalandırılması ve havalandırma filtrelerinin değiştirilerek dezenfeksiyonunun sağlanması gerektiği belirtiliyor. Bildiride ayrıca sosyal mesafeye uyulması ve buna göre düzenleme yapılması, eldiven kullanımının gereksiz bir güven hissi oluşturması nedeniyle el temizliğinin ihmal edilmemesi için gerekli uyarıların yapılması gerektiği de vurgulanıyor.
İşyerlerine dağıtılan bildiride Covid-19 şüphesi halinde yapılması gerekenler de belirtiliyor.      
 

Kurumsal

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Büyükşehir BelediyesiDünya Sağlık ÖrgütüCOVİD-19
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