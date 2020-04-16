Virüse karşı alınacak önlemler bilgilendirmesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemlerle ilgili halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın kapalı işyerleri ve ofisler için açıkladığı 15 maddeden oluşan önlemlerin ifade edildiği bildiri ve afişler zabıta ekipleri tarafından işyerlerine dağıtıldı.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:10