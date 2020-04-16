Virüse karşı alınacak önlemler bilgilendirmesi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri şehrin farklı bölgelerinde açık ve kapalı olan işyerleri ile ofislere Sağlık Bakanlığı’nın bildirisini dağıttı. Bildiride Covid-19 için alınması gereken ve 15 maddeden önlemler yer aldı.
İşyerlerine asılan afiş ve bildiriler kapalı işyerleri ve ofisleri kapsıyor. Bildiride kapalı işyerleri ve ofislerin sık sık havalandırılması ve havalandırma filtrelerinin değiştirilerek dezenfeksiyonunun sağlanması gerektiği belirtiliyor. Bildiride ayrıca sosyal mesafeye uyulması ve buna göre düzenleme yapılması, eldiven kullanımının gereksiz bir güven hissi oluşturması nedeniyle el temizliğinin ihmal edilmemesi için gerekli uyarıların yapılması gerektiği de vurgulanıyor.
İşyerlerine dağıtılan bildiride Covid-19 şüphesi halinde yapılması gerekenler de belirtiliyor.
İşyerlerine asılan afiş ve bildiriler kapalı işyerleri ve ofisleri kapsıyor. Bildiride kapalı işyerleri ve ofislerin sık sık havalandırılması ve havalandırma filtrelerinin değiştirilerek dezenfeksiyonunun sağlanması gerektiği belirtiliyor. Bildiride ayrıca sosyal mesafeye uyulması ve buna göre düzenleme yapılması, eldiven kullanımının gereksiz bir güven hissi oluşturması nedeniyle el temizliğinin ihmal edilmemesi için gerekli uyarıların yapılması gerektiği de vurgulanıyor.
İşyerlerine dağıtılan bildiride Covid-19 şüphesi halinde yapılması gerekenler de belirtiliyor.
Kurumsal