Virüsle mücadele sürüyor

Vatandaşlar tarafından her gün yoğun bir şekilde kullanılan toplu taşıma araçlarını, günlük temizliklerinin yanı sıra her ay düzenli olarak dezenfekte eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi , bu yöndeki çalışmalarını genişleterek toplu olarak kullanılan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdürüyor.Dezenfekte ve temizlik çalışmaları büyükşehir belediyesine bağlı bütün hizmet binalarının yanı sıra kütüphaneler, terminaller, engelsiz çocuk evleri, yaşlı bakım merkezleri ve Tarihi Kayseri Kalesi’nde gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi virüsten korunmada en etkili yöntem olan hijyenik ortamı tüm Kayseri’de oluşturmak için gayret gösteriyor.Ulaşım A.Ş tarafından yapılan detaylı temizliklerde günlük ortalama on binlerce yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.Günlük ortalama 450 bin yolcunun taşındığı Kayseri’deki toplu ulaşım araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında 70 personel ekipler halinde vardiyalı bir şekilde çalışıyor.