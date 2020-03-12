Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Virüsle mücadele sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm dünyada paniğe neden olan korana virüsünün ardından vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlara yaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla tüm alanlar dezenfekte ediliyor.

Virüsle mücadele sürüyor
Vatandaşlar tarafından her gün yoğun bir şekilde kullanılan toplu taşıma araçlarını, günlük temizliklerinin yanı sıra her ay düzenli olarak dezenfekte eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarını genişleterek toplu olarak kullanılan bütün alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerini sürdürüyor.


Dezenfekte ve temizlik çalışmaları büyükşehir belediyesine bağlı bütün hizmet binalarının yanı sıra kütüphaneler, terminaller, engelsiz çocuk evleri, yaşlı bakım merkezleri ve Tarihi Kayseri Kalesi’nde gerçekleştiriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi virüsten korunmada en etkili yöntem olan hijyenik ortamı tüm Kayseri’de oluşturmak için gayret gösteriyor.

Ulaşım A.Ş tarafından yapılan detaylı temizliklerde günlük ortalama on binlerce yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.



Günlük ortalama 450 bin yolcunun taşındığı Kayseri’deki toplu ulaşım araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında 70 personel ekipler halinde vardiyalı bir şekilde çalışıyor.

Haber: Selma Kara
İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2 gün önce

okul avm cami vs gibi toplu yaşam alanlarının su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonunu önemseyen nerdeyse tek şehir sanırım kayseri, tebrikler

Cevapla
Beğenmedim! (0)