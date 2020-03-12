Virüsle mücadele sürüyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm dünyada paniğe neden olan korana virüsünün ardından vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlara yaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla tüm alanlar dezenfekte ediliyor.

12 Mart 2020 Perşembe 14:50