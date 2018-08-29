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Volkan Çolak, “Türk Milletinin Bayramını Kutluyorum”

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak, Türk Milleti’nin Zafer Bayramı’nı tebrik etti.

Volkan Çolak, “Türk Milletinin Bayramını Kutluyorum”

Umutsuzluğun hâkim olduğu bir dönemde Türk Milleti’nin 7 düvele diz çöktürdüğünü hatırlatan Başkan Çolak, “ 30 Ağustos 1922 tarihinde emperyalist güçler ve onların maşaları konumundakilere Türk Milleti savaş meydanında unutulmayacak bir sille atmıştır. Yorgun ve yılgın denilen kahraman ordumuz, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şahlanarak, zamanının savaş makinesi olarak nitelendirilen orduları tepelemiştir. Bilinmelidir ki bu zafer Türk tarihinin seyrini değiştirmiştir. Olası bir yenilgide Anadolu’daki Türk varlığı riske girecekti. Allah’a şükürler olsun ki komuta heyetinin planları sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş, düşman savaş meydanlarında zelil olmuştur. Al bayrak altında birleşen, savaş meydanlarında devleşen Türk Milleti, tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun bir kez daha altından kalkmıştır. Milletimiz ve onun kahraman ordusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk komutasında, istiklal ülküsü uğrunda Türk topraklarından düşman postalını ebediyete kadar defetmiştir. Bu vesileyle 30 Ağustos Zaferinin 96. yılında, Türk Milleti’nin bayramını kutluyor, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. 

İHA

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